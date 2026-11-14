Neobičan prizor kod Topole: Prase na putu, vozači na oprezu

Da je uveliko započela sezona svinjokolja, dokaz je i nesvakidašnja situacija, koju su podijelili vozači, koji su saobraćali ovog jutra na putu od Topole prema Elezagićima.

Nesvakidašnja situacija zabilježena je na putu od Topole prema Elezagićima, gdje se prase slobodno kreće kolovozom.

Na ovu pojavu upozorili su građani u jednoj od viber grupa, uz apel vozačima da budu oprezni prilikom kretanja ovom dionicom.

Prase kod Topole Društvene Mreže

S obzirom na to da životinja može iznenada izaći pred vozilo, vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i obrate pažnju na stanje na putu.