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Neobičan prizor kod Topole: Prase na putu, vozači na oprezu

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АТВ редакција
14.11.2026 08:59

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Nesvakidašnja situacija zabilježena je na putu od Topole prema Elezagićima, gdje se prase slobodno kreće kolovozom.
Foto: Društvene Mreže

Da je uveliko započela sezona svinjokolja, dokaz je i nesvakidašnja situacija, koju su podijelili vozači, koji su saobraćali ovog jutra na putu od Topole prema Elezagićima.

Nesvakidašnja situacija zabilježena je na putu od Topole prema Elezagićima, gdje se prase slobodno kreće kolovozom.

Na ovu pojavu upozorili su građani u jednoj od viber grupa, uz apel vozačima da budu oprezni prilikom kretanja ovom dionicom.

Прасе код Тополе
Prase kod Topole
Društvene Mreže

S obzirom na to da životinja može iznenada izaći pred vozilo, vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i obrate pažnju na stanje na putu.

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Tagovi :

Gradiška

Opština Topola

prase

saobraćaj

Vozači

prase na putu

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