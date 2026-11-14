Konačno se popravlja hidrološka situacija: Počelo punjenje Bilećkog jezera

Nakon dugog perioda izrazito nepovoljne hidrološke situacije, konačno stižu dobre vijesti za hidroenergetski sistem Hercegovine. Obilne padavine prethodnih dana počele su da popravljaju stanje na slivovima, a voda polako pristiže i u Bilećko jezero, najveću hidroakumulaciju u Republici Srpskoj.

Bilećko jezero bilo je na istorijski niskom nivou, a zbog nedostatka vode Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) gotovo dva mjeseca nisu proizvodile električnu energiju.

Najviše kiše palo je na području Gacka, odakle se očekuje značajan dotok vode prema Bilećkoj akumulaciji. To bi u narednom periodu trebalo dodatno da popravi hidrološku situaciju i stvori povoljnije uslove za proizvodnju električne energije.

Konačno se popravlja hidrologija. Počela je da se puno hidroakumulacija Bileća. Jezero je bilo nikad praznije pa HET nije proizvodio struju oko dva mjeseca. Najviše kiše palo je u Gacku i ta voda će u Bilećko jezero. @AtvBanjaluka https://t.co/QtVaWhLQ1u — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 14, 2026

Nakon sušnog perioda i ozbiljnog pada nivoa akumulacije, nove padavine bude nadu da bi hidroenergetski sistem Hercegovine konačno mogao da se oporavi.