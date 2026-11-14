Logo

Konačno se popravlja hidrološka situacija: Počelo punjenje Bilećkog jezera

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Новинар АТВ Бојан Носовић
14.11.2026 11:03

Komentari:

0
Konačno se popravlja hidrološka situacija: Počelo punjenje Bilećkog jezera
Foto: X/Bojan Nosović ATV

Nakon dugog perioda izrazito nepovoljne hidrološke situacije, konačno stižu dobre vijesti za hidroenergetski sistem Hercegovine. Obilne padavine prethodnih dana počele su da popravljaju stanje na slivovima, a voda polako pristiže i u Bilećko jezero, najveću hidroakumulaciju u Republici Srpskoj.

Bilećko jezero bilo je na istorijski niskom nivou, a zbog nedostatka vode Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) gotovo dva mjeseca nisu proizvodile električnu energiju.

Najviše kiše palo je na području Gacka, odakle se očekuje značajan dotok vode prema Bilećkoj akumulaciji. To bi u narednom periodu trebalo dodatno da popravi hidrološku situaciju i stvori povoljnije uslove za proizvodnju električne energije.

Nakon sušnog perioda i ozbiljnog pada nivoa akumulacije, nove padavine bude nadu da bi hidroenergetski sistem Hercegovine konačno mogao da se oporavi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebišnjica

Bilećko jezero

vodostaj

Hidroelektrana

Komentari (0)

Više iz rubrike

Sveti Vrači, Kozma i Damjan

Društvo

Lijepo vrijeme na Svete Vrače: Šta to znači prema narodnom vjerovanju?

2 h

0
Njegove riječi i danas odjekuju: Sjećanje na patrijarha Pavla

Društvo

Njegove riječi i danas odjekuju: Sjećanje na patrijarha Pavla

3 h

0
Nesvakidašnja situacija zabilježena je na putu od Topole prema Elezagićima, gdje se prase slobodno kreće kolovozom.

Društvo

Neobičan prizor kod Topole: Prase na putu, vozači na oprezu

3 h

0
snijeg strojice cesta kolovoz auta saobraćaj zima

Društvo

Gdje je u Srpskoj napadalo najviše snijega?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima