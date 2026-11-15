U ovim gradovima nezdrav vazduh

Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci, Doboju, Lukavcu, Živinicama, Tešnju, Tuzli, Kaknju i Sarajevu, podaci su sajta "Eko-akcija".

U Lukavcu i Živinicama indeks zagađenosti je od 155, a prema mjerenju u 8.00 časova, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Tešnju, gdje je indeks zagađenosti 143, u Banjaluci 138, Tuzli 114, Doboju 106, Kaknju 104, te 103 u Sarajevu.

Nezdrav vazduh može izazvati pojačane simptome i intenzitet bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje, prenosi Srna.

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Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebali bi da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju, dok bi produžena ili veća naprezanja trebali izbjegavati i svi ostali.