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U ovim gradovima nezdrav vazduh

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АТВ редакција
15.11.2026 09:34

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zagađen vazduh
Foto: ATV

Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci, Doboju, Lukavcu, Živinicama, Tešnju, Tuzli, Kaknju i Sarajevu, podaci su sajta "Eko-akcija".

U Lukavcu i Živinicama indeks zagađenosti je od 155, a prema mjerenju u 8.00 časova, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Tešnju, gdje je indeks zagađenosti 143, u Banjaluci 138, Tuzli 114, Doboju 106, Kaknju 104, te 103 u Sarajevu.

Nezdrav vazduh može izazvati pojačane simptome i intenzitet bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje, prenosi Srna.

загађен ваздух

Banja Luka

Gvero o zagađenju u Banjaluci: Situacija ista ili gora, potrebno sistemsko rješenje

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebali bi da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju, dok bi produžena ili veća naprezanja trebali izbjegavati i svi ostali.

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zagađen vazduh

Zagađen vazduh u Banjaluci

Doboj

Lukavac

Sarajevo

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