Šta guši građane Banjaluke?

95.767 vozila registrovano je u Republici Srpskoj, prema podacima za prošlu godinu. Prisutan je i skok broja putničkih automobila od 47,6% u protekloj deceniji. Sve to značajno utiče na zagađenje vazduha u gradu.

Zato iz Agencije za bezbjednost saobraćaja poručuju da se rješenja moraju tražiti sistemski, eventualno po ugledu na evropske zemlje.

„Što se tiče konkretno grada Banjaluke. Svjedočimo sve većem broju motornih vozila. Evo Evropski gradovi pribjegavaju tome da se zabrani pristup motornih vozila u užem gradsko jezgru. To je možda jedna od mjera koja može da se primjeni na sam grad Banjaluka", rekao je Goran Bošnjak, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Osim saobraćaja, na zagađenje vazduha značajno utiču i mala kućna ložišta, s obzirom na to da se u Republici Srpskoj čak 59,2% domaćinstava grije preko pojedinačnih peći. Kod tih ložišta apsolutno dominiraju ugalj, drvo i ostala čvrsta goriva sa visokih 90,8%, dok se daljinsko grijanje koristi u 11,0% slučajeva.

„Mi koliko znamo u Banjaluci se troši bar 2,5 puta više energenata na mala individualna ložišta, nego što to koriste Eko toplane pa kad tih 50 puta pomnožite sa još 50 puta vi dođete na 125 puta ko više učestvuje u zagađenju", rekao je Dragiša Zečević, direktor Eko toplana.

Republička ekološka inspekcija kontroliše one privredne subjekte kojima ekološku dozvolu izdaje resorno ministarstvo dok svi ostali subjekti kojima ekološku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave predmet su kontrole gradskih i opštinskih ekoloških inspektora.

„Mi na širem području grada imamo 10-ak subjekata koji su nam u kontekstu ovih emisija i polutanata u vazduhu koji su nam prioritet u samoj kontroli. Tako da smo mi sa kontrolama već započeli. Tri kontrole su završene i mogu reći da su imali uredan status, tri su u toku a sasvim je sigurno da ćemo do kraja godine završiti sve subjekte", rekla je Duška Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Ovo je sistemski problem, ali riješenje se još traži, ističe gradonačelnik najvećeg grada Srpske. Gradnja novih drvoreda, električni autobusi, promjena kulture saobraćaja samo su neke od budućih izazova i rješenja na koje ćemo po svemu sudeći još čekati.