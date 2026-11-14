Policija reagovala zbog „časnih sestara“ u Laktašima, uručen prekršajni nalog

Bizarni trend „časne sestre“ ili „groke“, kako se još drugačije naziva zabilježen je u pojedinim gradovima u Srbiji, ali su i građani Republike Srpske prijavili slične pojave policiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upoznato je sa pojavom grupa osoba obučenih u odore nalik onima koje nose časne sestre, potvrdili su za ATV.

Kako dalje navode, policijski službenici Policijske stanice Laktaši 29. oktobra u večernjim časovima zaprimili više prijava građana, kojom prilikom su prijavljivali da su uznemireni zbog fotografija i video – snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama, a na kojima su prikazane osobe odjevene u odore časnih sestra, koje se kreću ulicama Laktaša.

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši su preduzimanjem mjera i radnji identifikovali lice koje je uz pomoć vještačke inteligencije kreiralo i na društvene mreže plasiralo navedene fotografije i video – snimke.

Licu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru, navode za ATV iz PU Banjaluka.

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Podsjećanja radi, u proteklom periodu na društvenim mrežama pojavili su se video snimci osoba odjevenih u odore nalik onima koje nose časne sestre i sa maskama na licima tvrdeći da su došli i u Banjaluku.

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S obzirom na pozadinu video snimka, ustanovljeno je da se ne radi o Banjaluci, ali građani i dalje strahuju da bi „groke“ mogli sresti i kod nas.

Građanima iz PU Banjaluka savjetuju da ukoliko se osjete ugroženo isto mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici ili besplatnim pozivom na broj telefona „122“.