Samohrana majka Đurđina Prerad Simić nakon priloga ATV-a dobila struju poslije sedam godina

Dan nakon što je ATV objavio prilog o samohranoj majci iz Drakulića Đurđini Prerad Simić, koja sedam godina sa djecom živi u kući bez struje, stigle su lijepe vijesti.

Kako nam je potvrdila Đurđina, posjetila ju je ekipa "Elektrokrajine" te su ona i njena djeca dobili električnu energiju.

Osim toga, porodicu su obišli i službenici Centra za socijalni rad Banjaluka.

Surova realnost

Sedam godina u kući bez struje, bez ogrijeva, osnovnih namirnica i gotovo svakodnevno, bez pristojnog obroka. Tako izgleda surova svakodnevica Đurđine, udovice i samohrane majke iz banjalučkog naselja Drakulić.

Starije dijete, tridesetogodišnji sin se prije nekoliko godina teško razbolio, dijagnostifikovana mu je Vilsonova bolest. Dejan se otežano kreće, ima niz zdravstvenih problema, bolest evidentno napreduje i spisak lijekova je sve duži. 336 maraka mjesečno koliko iznosi naknada za tuđu njegu i pomoć su im jedini siguran izvor prihoda.

"Nemam ja od čega kupiti tih lijekova , ja nemam, ima 4-5 lijekova , ima te papire ček od tuđe njege i pomoći, niti ja to imam, niti mogu", kaže Đurđina Prerad Simić.

Banja Luka Život na ivici egzistencije: Đurđini i njenoj djeci neophodna pomoć

Đurđina je ranije radila u pekarama, sezonski u preduzeću "Vitaminka"... Sada ona i njena djeca preživljavaju od dnevnica koje povremeno zaradi čisteći kuće. Ovoj ženi neizvjesnost predstavlja i kuća u kojoj živi više od 30 godina, ali koja na papiru nije u njenom vlasništvu i rodbina iz inostranstva joj, priča, prijeti iseljenjem. Veš uglavnom pere na česmi, na groblju.

"Pet godina sam prala veš na česmi, tu napunim bateriju za telefon. Kod komšija očistim kuću pa usput on me ne plati, ja operem veš i okupamo se", rekla je za ATV Đurđina Prerad Simić.

Kako nam je ranije rekla najveća želja joj je da ponovo u kući ima struju, a samo dan kasnije ta želja joj se ostvarila.

Kako pomoći Đurđini?

Svi dobri ljudi koji žele da pomognu Đurđini mogu je pozvati na broj telefona 066/369-282.

Pomoć mogu dostaviti i lično u ulici Mlađe Ćusića. Đurđina živi u kući koja se nalazi do kuće pod brojem 358, preko puta groblja u Drakuliću.

Ova samohrana majka za ATV kaže da je već dosta ljudi zvalo kako bi joj pomogli.

Svaka pomoć dobro je došla, a Đurđina kaže da su joj trenutno najpotrebniji ogrijev, hrana i frižider.