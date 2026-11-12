Život na ivici egzistencije: Đurđini i njenoj djeci neophodna pomoć

Sedam godina u kući bez struje, bez ogreva, osnovnih namirnica i gotovo svakodnevno, bez pristojnog obroka. Tako izgleda surova svakodnevica Đurđine, udovice i samohrane majke iz banjalučkog naselja Drakulić.

Starije dijete, tridesetogodišnji sin se prije nekoliko godina teško razbolio, dijagnostifikovana mu je Vilsonova bolest. Dejan se otežano kreće, ima niz zdravstvenih problema, bolest evidentno napreduje i spisak lijekova je sve duži. 336 maraka mjesečno koliko iznosi naknada za tuđu njegu i pomoć su im jedini siguran izvor prihoda.

„Nemam ja od čega kupiti tih lijekova , ja nemam, ima 4-5 lijekova , ima te papire ček od tuđe njege i pomoći, niti ja to imam, niti mogu“, kaže Đurđina Prerad Simić

Đurđina je ranije radila u pekarama, sezonski u preduzeću "Vitaminka"... Sada ona i njena djeca preživljavaju od dnevnica koje povremeno zaradi čisteći kuće. Ovoj ženi neizvjesnost predstavlja i kuća u kojoj živi više od 30 godina, ali koja na papiru nije u njenom vlasništvu i rodbina iz inostranstva joj, priča, prijeti iseljenjem. Veš uglavnom pere na česmi, na groblju.

„Pet godina sam prala veš na česmi, tu napunim bateriju za telefon. Kod komšija očistim kuću pa usput on me ne plati, ja operem veš i okupamo se. Đurđina, ja moram da vas pitam , šta će se danas jesti...? Ne znam, ne znam...", kaže Đurđina Prerad Simić

Najveća Đurđinina želja je da ponovo u kući ima struju. Tekući račun je već godinama blokiran zbog neizmirenih dugova za električnu energiju. Jedina podrška joj je komšinica Gospa koja je pomaže u hrani i odjeći.

„Ja sam rekla i što uvijek mogu da kažem da potvrdim da je Đurđina jako dobar čovjek. Svi mi imamo vrline i mane, ljudi smo, ali uvijek ću da podržim da joj se ta struja priključi. Eto ništa više...“, kaže Gospa Azarić

Zima samo što nije. Đurđina ju u Drakuliću, u maloj kući kod groblja bez broja dočekuje u nikad gorim uslovima. Neophodna joj je pomoć u hrani, ogrevu, odjeći, ukratko potrebno je sve. Posao, pravna i podrška institucija -svakako.