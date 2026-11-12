Kašljah, kašljem, kašljaću: Tako se kroz vrijeme od nekoliko godina u Banjaluci mijenja glagol disati

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Više od 7 miliona ljudi u svijetu godišnje umre od posljedica zagađenog vazduha. Mjerni uređaji u Banjaluci registruju čestice prečnika dva i po mikrometra. Manje čestice od toga ne mjerimo.

Mikročestice koje lebde u našem vazduhu ne mogu da filtriraju ni ove maske, a te čestice prodiru duboko u krvotok, izazivaju hronične probleme s disanjem i srcem i utiču na - gene

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