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Veliki dio Banjaluke bez struje: Elektrokrajina najavila radove na mreži

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АТВ редакција
13.11.2026 07:46

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Struja
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži danas će više naselja i ulica u Banjaluci privremeno će ostati bez električne energije.

Prekid u isporuci struje planiran je već od tri časa ujutru, kada će bez napajanja biti dijelovi Lazareva, Tunjica, Drakulića, Šargovca, Rakovačkih Bara, Trapista, Petrićevca, Motika i Kumsala. Isključenje će trajati do pet časova.

Od 9.00 do 14.00 časova struje neće imati dijelovi Lipljanske, Izvorske, Zavalske, Dobrunske, Ozrenske, Ulice Đure Damjanovića, Ranka Šipke, Vojvođanske, Ulice dr Velimira Čolića, Krajiških brigada i Jovice Savinovića, kao i dio naselja Karanovac.

U periodu od 9.30 do 11.30 časova bez električne energije biće dio Ulice Jovana Dučića, na broju 72, te Ulice Vuka Karadžića, na brojevima 4 i 6.

Od 10.00 do 11.00 časova isključenje je planirano u dijelovima ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Mirka Kovačevića, na brojevima 3, 5, 7 i 21, te Vilsonove, na brojevima 5 i 7.

Takođe, od 10.00 do 12.00 časova struje neće imati dio Ulice profesora dr Smilje Avramov, na brojevima 21, 23, 25 i 27.

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Tagovi :

Banjaluka

naselja bez struje

isključenje struje

Struja

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