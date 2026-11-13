Grijanje u Banjaluci može poskupjeti već od decembra

Grijanje u Banjaluci moglo bi poskupjeti već od decembra, ukoliko dogovor o novoj cijeni bude postignut tokom novembra.

Istovremeno, direktor Eko toplana Dragiša Zečević za BL portal upozorava da preduzeće, opterećeno ranijim obavezama i troškovima koji premašuju prihode, ne može garantovati da u narednoj godini neće biti prekida u isporuci toplotne energije.

Za sistem koji snabdijeva oko 20.000 korisnika, prema njegovim riječima, potrebno je obezbijediti 20 miliona maraka. Taj iznos obuhvata nagomilane obaveze i finansijsku podršku za tekuću godinu, a kao najrealnije rješenje Zečević vidi model u kojem bi dio tereta preuzeli korisnici kroz veću cijenu, a dio Grad kroz subvencije.

Moguće poskupljenje od decembra

Kada bi korisnici mogli da osjete promjenu na računima zavisi od toga kada će biti postignut dogovor i donesena odgovarajuća odluka. Zečević očekuje da Grad riješi ovo pitanje i kao mogući termin primjene nove cijene navodi već naredni mjesec.

"Ukoliko se pregovori uspješno završe i rješenje usvoji sada u novembru, nova cijena grijanja počeće da se primjenjuje već naredni mjesec, odnosno u decembru", kaže Zečević za BL portal.

Prihodi 23 miliona, troškovi veći od 30 miliona KM

Iza zahtjeva za korekciju cijene, objašnjava, stoji nesrazmjer između onoga što preduzeće naplati i novca potrebnog za njegov rad. Prema podacima koje iznosi, prihodi su 23 miliona maraka, dok troškovi prelaze 30 miliona.

Zečević poručuje da uprava taj problem ne može rješavati novim zaduživanjem za koje nema pokriće u budućim prihodima.

"Uprava ne smije dovesti firmu u situaciju da se zadužuje ako zna da ne može vratiti dug, a mi nećemo ulaziti u takav proces jer su nam prihodi dvadeset i tri miliona maraka, dok troškovi prelaze trideset miliona", upozorava on.

Zato, dodaje, ne može dati garanciju da će isporuka u narednoj godini teći bez prekida ako finansijski problemi ostanu neriješeni.

Potreban iznos sa 13 porastao na 20 miliona KM

Problem se u međuvremenu povećavao, pa je i iznos koji je, prema riječima direktora, potreban za stabilizaciju poslovanja znatno veći nego ranije.

"Pored same cijene grijanja, gorući problem predstavljaju i neizmirene obaveze iz prethodnih godina, pa je tako ukupan iznos potrebnih sredstava za spas sistema sa prvobitnih trinaest narastao na čak dvadeset miliona maraka", navodi Zečević.

Pojašnjava da tih 20 miliona obuhvata ranije nagomilane obaveze, ali i neophodnu podršku za tekuću godinu kako bi bio održan kontinuitet isporuke toplotne energije.

Troškovi porasli 86 odsto, cijena grijanja 22 odsto

Koliko se odnos prihoda i rashoda promijenio, u Eko toplanama ilustruju poređenjem sa 2018. godinom. Prema podacima uprave, ukupni troškovi poslovanja od tada su porasli približno 86 odsto, dok je cijena toplotne energije povećana 22 odsto.

Navode i da su troškovi drvnog sortimenta porasli 44 odsto, električne energije 123 odsto, a održavanja 247 odsto.

Upravo u toj razlici između rasta troškova i korekcije cijene rukovodstvo vidi osnovni razlog zbog kojeg sada traži novo finansijsko rješenje.

Jedan zvaničan sastanak, još u januaru

Uprkos upozorenjima i zahtjevima, Zečević tvrdi da konkretan odgovor nadležnih još nije stigao. Kaže da je bilo pojedinačnih razgovora sa gradskim funkcionerima, ali da je jedini zvaničan sastanak održan krajem januara.

"Mi do danas apsolutno nikakav konkretan odgovor nemamo, a imali smo samo neke pojedinačne razgovore sa raznim gradskim funkcionerima, ali ništa zvanično osim jednog jedinog zvaničnog sastanka krajem januara ove godine", ističe on.

Na tom sastanku su, dodaje, upozorili da u tom trenutku imaju energenta za još dvadesetak dana.

Dopis Grada upućuje na Skupštinu

Dok Eko toplane traže odluku o cijeni ili finansijsku podršku, u prepisci sa Gradom otvoreno je i pitanje nadležnosti za postupanje po zahtjevu.

Odjeljenje za pravna pitanja Grada Banjaluka u citiranom dopisu upućuje na Skupštinu grada kao organ koji daje saglasnost na cijenu komunalne usluge.

"Zahtjev se podnosi zbog nedonošenja akta o saglasnosti na cijenu komunalne usluge ili donošenja odluke o nadoknadi cijene, a stvarnu nadležnost podnosilac opredjeljuje shodno zakonu u kojem Skupština grada daje saglasnost", navodi se u dopisu.

Za korisnike je, međutim, ključno kada će biti doneseno rješenje i kako će ono uticati na račune i sigurnost isporuke. Prema Zečevićevim riječima, konkretan dogovor o tome još izostaje.

Dio kroz račune, dio iz budžeta

Zečević poručuje da su Eko toplane spremne na kompromis. Kao najrealniji izlaz predlaže kombinovani model, odnosno da se dio potrebnih sredstava obezbijedi povećanjem cijene, a dio redovnim subvencijama iz gradskog budžeta.

Takvo rješenje bi, prema njegovom stavu, omogućilo da se teret finansiranja podijeli između korisnika i Grada. Kao primjer navodi Prijedor i iznos koji se tamo izdvaja za subvencionisanje grijanja.

"Pokušaćemo sve što možemo, ali ovo je čisto političko prepucavanje jer u Prijedoru Skupština daje četiri i po miliona maraka za subvenciju grijanja za četiri puta manji broj korisnika, a kod nas za to očigledno nema sluha", ocjenjuje Zečević.

Uprkos dosadašnjem izostanku dogovora, očekuje da će Grad pronaći rješenje. Njegova poruka je da se odluka više ne može odgađati bez posljedica po poslovanje i pouzdanost sistema od kojeg zavisi grijanje hiljada banjalučkih domaćinstava.

Ko upravlja Eko toplanama

Eko toplane Banjaluka imaju tri vlasnika, a najveći pojedinačni suvlasnik je Grad Banjaluka. Prema javno objavljenim podacima o podjeli udjela, Gradu pripada 48,97 odsto kapitala, kompaniji IEE Technology 38,27 odsto, a firmi IEE Energy Plus 12,76 odsto. Dvije privatne kompanije tako zajedno imaju većinski paket od 51,03 odsto.

Iza kompanije IEE Technology stoji britanska firma IEE Corporation Limited, koja je, prema sudskom upisu objavljenom u martu 2026. godine, njen stopostotni vlasnik. U britanskom registru Companies House kao lice sa najmanje 75 odsto akcija i glasačkih prava u toj kompaniji upisan je Borko Torbica, čime se prati njegova vlasnička veza sa banjalučkim sistemom grijanja.

S druge strane, prema dostupnim podacima poslovne baze Companywall, jedini vlasnik i direktor kompanije IEE Energy Plus je Dragiša Zečević. Njegova uloga u Eko toplanama zato obuhvata i rukovođenje preduzećem i vlasnički interes preko firme koja učestvuje u njegovom kapitalu.

Vlasničke veze prate i upravljačke funkcije. Borko Torbica je predsjednik Upravnog odbora Eko toplana, a istovremeno i potpredsjednik Uprave Elnos grupe. Zečević obavlja funkciju direktora i člana Upravnog odbora Eko toplana, pa su obojica sa ovim preduzećem povezana kroz vlasništvo i upravljanje.