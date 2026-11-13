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Šobot najavio mjere protiv parkiranja na trotoare kod UKC-a

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АТВ редакција
13.11.2026 09:59

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UKC Republike Srpske
Foto: ATV

Kompletna garaža UKC-a će biti gotova na proljeće. Sve nakon tog biće veoma neumjesno da se parkira na trotoar, ugrožavaju pješaci, i tada će se pristupiti sa nekim represivnim mjerama.

Najavio je to Nikola Šobot, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

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Otvaranjem novih etaža parking-garaže kod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske očekivalo se da će biti riješen, ili barem značajno ublažen, dugogodišnji problem nedostatka parking mjesta.

Ipak, vozači se i dalje parkiraju na trotoarima, zbog čega su pješaci primorani da se kreću kolovozom.

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"Širimo zonu koja je fizički ograđena. Pokušavamo sve naše, kako zaposlene, tako i pacijente, da apelujemo da parkiraju kod UKC-a. Mogu da ostave automobile u garaže. Uvijek se naravno može doći do UKC-a, do ulaza, da se ostavi pacijent, a nakon tog parkirati u garaže. Imamo jedan čitav niz radova, kojim je obezbjeđen dovoljan broj parking mjesta, ovo sve drugo je stvar već navike", navodi Šobot za RTRS.

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Tagovi :

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

nepropisno parkiranje

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