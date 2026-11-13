Prvi čovjek Banjaluke Draško Stanivuković kaže da današnji dobar vazduh u Banjaluci nigdje nije vijest. A, trebalo bi da bude? Možda u tome ima istine. Posljednjih sedam dana kvalitet vazduha je nezdrav. Dobar vazduh i jeste vijest, za grad na čijem čelu je Draško Stanivuković.

"Danas neće biti vijest da je indeks 47. To nije vijest. Kiša pala, vjetar duva, mi u kotlini. Ali, to danas nije vijest. A imamo teške pikove i problem. Neće se naći pogledati 57 očišćeni trotoara, nego će se naći jedan koji nije", kaže Stanivuković.

Istina, današnji indeks zagađenja je 48 čime je vazduh dobar. Dan prije, 12. novembra je bio 174 sa oznakom nezdrav. I tako skoro posljednjih sedam dana.

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"Ovo je sistemski problem. Da dođu zajedno Orban, Tramp ili Putin, mi to ne možemo popraviti. Radimo na tome, od drvoreda, uvođenja električnih autobusa, promjene kulture saobraćaja, individualna ložišta su problem. To je izazovan posao. Problem i izazov su suve zime. Mi smo u kotlini, vazduh se više zadržava nego na nekim drugim mjestima. Moramo se boriti sistemski i naredne godine ćemo ulaziti u ovo. Vjerujemo da ćemo kroz određene mjere to smanjivati. Najveći problem su individualna ložišta. Ne možete ljudima naložiti da sve to uklone. Uskoro u EU nećete moći izvoziti energiju, ako ona bude na ugalj ili ostane ekološki neprihvatljiva. I mi ćemo se morati kretati u tom pravcu", kaže Stanivuković.

Nije ovo samo problem Banjaluke, po njegovim riječima. Sa ovim se susreću i drugi gradovi u Evropi.

"Od 12 mjeseci, problematični pik je 45 dana. Veliki dio godine građani mogu da uživaju u najljepšem vazduhu u gradu. Tokom proljeća i ljeta i dijela jeseni. Problem je zima", kaže Stanivuković.