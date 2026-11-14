Kioskom zatvoren prolaz za osobe sa invaliditetom u Banjaluci, građani ogorčeni

Autor:ATV redakcija
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U centru Banjaluke postavljen je kiosk, a zbog kog je zatvoren prolaz za osobe sa invaliditetom, što je izazvalo oštre reakcije građana.
Zbog ovakvog rješenja, osobama koje koriste invalidska kolica, ali i roditeljima sa dječijim kolicima, kretanje je otežano, a prolaz koji bi trebalo da bude dostupan svima sada je blokiran.
Građani su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo, ističući da se prilikom postavljanja privremenih i poslovnih objekata mora voditi računa o potrebama svih stanovnika, posebno osoba sa invaliditetom.
Posebno ističu da pristupačnost javnih površina ne bi trebalo da bude stvar dobre volje, već obaveza, te da se ovakvim postupcima najviše ugrožavaju oni kojima je nesmetano kretanje već otežano.
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