Logo

Kioskom zatvoren prolaz za osobe sa invaliditetom u Banjaluci, građani ogorčeni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
14.11.2026 14:15

Komentari:

0
U centru Banjaluke postavili kiosk i zatvorili prolaz osobama sa invaliditetom
Foto: Društvene Mreže

U centru Banjaluke postavljen je kiosk, a zbog kog je zatvoren prolaz za osobe sa invaliditetom, što je izazvalo oštre reakcije građana.

Zbog ovakvog rješenja, osobama koje koriste invalidska kolica, ali i roditeljima sa dječijim kolicima, kretanje je otežano, a prolaz koji bi trebalo da bude dostupan svima sada je blokiran.

Građani su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo, ističući da se prilikom postavljanja privremenih i poslovnih objekata mora voditi računa o potrebama svih stanovnika, posebno osoba sa invaliditetom.

Киоск Бањалука
Kiosk Banjaluka
Društvene Mreže

Posebno ističu da pristupačnost javnih površina ne bi trebalo da bude stvar dobre volje, već obaveza, te da se ovakvim postupcima najviše ugrožavaju oni kojima je nesmetano kretanje već otežano.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

osobe sa invaliditetom

kiosk

građani kritikuju

Komentari (0)

Više iz rubrike

Nakon Srbije, zemalja regiona, ali i svijeta, odakle je krenuo ovaj jezivi trend, koji podsjeća na filmove strave i užasa, došao je i u Banjaluku.

Banja Luka

Policija reagovala zbog „časnih sestara“ u Laktašima, uručen prekršajni nalog

7 h

0
Jedno naselje bez struje u Banjaluci

Banja Luka

Jedno naselje bez struje u Banjaluci

8 h

0
Kolona automobila.

Banja Luka

Napušteni automobili mogli bi nestati sa banjalučkih ulica

1 d

0
Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na konferenciji za medije, 5. jula.

Banja Luka

Stanivuković o zagađenju: Veliki dio godine građani mogu da uživaju u lijepom vazduhu

1 d

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima