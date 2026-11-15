Poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja

Saobraćaj se na većini puteva jutros odvija nesmetano, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a poledice ima u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odroni su mogući u usjecima, a u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, prenosi Srna.

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Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

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U FBiH zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjetu smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Jednom trakom zbog radova vozi se na magistralnim putevima: Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar /Knešpolje/, Stup-Jošanica, Izačić-Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na regionalnom putu Kladanj- Brateljevići na lokalitetu Muška Voda došlo je do plavljenja mosta, zbog čega je saobraćaj obustavljen za sva vozila. Kao alternativni pravac može se koristiti makadamski put, ali je isti u lošem stanju, pa se vozačima preporučuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.