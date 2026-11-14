Peticija bez odgovora, zagađenje bez rješenja

Grad Banjaluka trebalo je da predstavi plan za smanjenje zagađenja vazduha, objasni šta namjerava da preduzme i javnost redovno informiše o njegovom kvalitetu. To je peticijom tražila neformalna grupa „Mame protiv zagađenja“.

Odgovor nikada nisu dobile, pa je Okružni sud u Banjaluci usvojio njihov zahtjev o i utvrdio da su Skupština grada i njen predsjednik prekršili ustavno pravo podnosioca peticije da dobije odgovor.

"Od Peticije pa do danas mi imamo dokaze, pisane dokaze, da su građani prepoznali problem, da su se obraćali organima Grada Banjaluka, i drugim institucijama, zahtjevima da se zaštite, i da se problem rješava. Kao dokaz ishoda tih postupaka imamo, osim pisane korespodencije i onoga što se iz nje može iščitati, situaciju da i danas imamo napolju zagađenje vazduha, vazduh kategorisan kao nezdrav, a da djeca nesmetano idu u škole, u vrtiće, i da se javni život opet odvija neometano", rekla je Dragana Stanković, advokat.

Međutim, predsjednik Skupštine grada tvrdi da odbornici nisu ni mogli da odgovore na zahtjev koji, kako kaže, nije u njihovoj nadležnosti. Skupština može raspravljati samo o materijalima koje pripremi Gradska uprava, a taj materijal, tvrdi Ljubo Ninković, nikada nije stigao pred odbornike.

"Dakle mi nismo u mogućnosti da napišemo i stavimo na sjednicu materijal koji se od nas zahtijeva od strane neformalne grupe koje zastupa advokatica i mi nismo namjerno povrijedili nečije pravo već je gradonačelnik taj koji je trebao napisati takvu vrstu materijala i nama dostaviti na raspravu", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Tako se od pitanja kako zaštititi građane od zagađenog vazduha stiglo do pitanja ko je trebalo da pripremi papire. Dok se institucije pozivaju na nadležnosti i prebacuju odgovornost, vazduh ne čeka ni materijale ni sjednice. A gradonačelnik poručuje da rješenje neće doći preko noći.

"Naravno da nam ne prija situacija, da je grad morao formirati tijelo da prati takve stvari mi ne želimo da ovaj problem zanemarimo i ne možemo ljude da lažemo da imamo magični štapić, ovo će ići sporo lagano i polako", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Magični štapić, možda, nije potreban. Ali jesu konkretne mjere, rokovi i jasna informacija građanima šta Grad namjerava da uradi. Jer dok se problem rješava „sporo, lagano i polako“, zagađenje ne pravi pauzu, a građani i dalje čekaju da institucije konačno pređu sa riječi na djela.