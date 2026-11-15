Savremeni bogonosci – promocija knjige u Banja Luci

U ponedjeljak, 16. novembra u 20 časova, u Kući Milanovića u Banja Luci održaće se promocija knjige Savremeni bogonosci autora Nebojše Lazića.

O knjizi će, uz autora, govoriti profesor dr Oleg Soldat, organizaciju promocije sprovodi Kulturboks i Milijana Bojić.

Knjiga, nedavno objavljena, predstavlja sintezu iskušenja i nošenja krsta savremenih junaka – ne velikih i slavnih, već onih malih, običnih, diskretnih. To su ljudi koji cio život nose svoj krst, a kada dođe čas da ga ponesu do kraja, često ostanu bez snage.

Lazić piše o ljubavi očeva prema sinovima i sinova prema majkama, o porodicama koje se lome i opet ustaju, o slobodi iza rešetaka i u bolničkom krevetu, o djeci koja svjedoče vjeru jače od odraslih.

“Svi nekako pišu velike podvige, velike junake, a ja pišem o tim malim, običnim ljudima, o diskretnim herojima… o čovjeku koji cio život nosi krst i na kraju, kada treba da ponese svoj krst, nema dovoljno snage“, kaže autor.

U vremenu kada savremeni life coach-evi pozivaju da „tražimo sebe“ i postanemo „najbolja moguća verzija sebe“, Lazić nudi drugačiji put:

“To zvuči lijepo i primamljivo, ali ja duboko vjerujem da ćemo, ako nađemo Boga, naći i sebe.“

Knjiga govori o značaju Crkve za savremenog čovjeka koji je često izgubljen i traži sebe na pogrešnim mjestima, ne shvatajući da tek tražeći Hrista nalazi i sebe. Čovjek postaje bogonosac ne onda kada govori o Bogu, nego kada dopusti da Hristos živi u njemu i kroz njega djeluje u svijetu. To je put od bogotražitelja do bogonosca – put na kojem čovjek više ne dokazuje Boga, već Ga nosi u sebi kroz patnju, pokajanje i ljubav prema najprezrenijima.

Mnogo je lakše pričati vjeru nego je živjeti ovdje i sada. Savremeni bogonosci su svjedočanstvo vjere u praksi: kroz dijaloge, stradanje, samoispitivanje i samoporicanje – sve do trenutka kada molitva zaćuti, ostane samoća i srce koje doziva Boga.

Promocija je prilika za sve koji nisu odustali od smisla i traganja, da kroz razgovor i konstruktivni dijalog zajedno učimo. Dobrodošli ste.