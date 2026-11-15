Logo

Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 14:57

Komentari:

0
Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara
Foto: YouTube/BHRT

Dosadašnji sarajevski muftija Nedžad Grabus danas je preuzeo dužnost poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i tako postao vrhovni vjerski autoritet muslimana u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

Svečanost ustoličenja Nedžada Grabusa (58) održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. On je za reisa izabran 10. oktobra glasanjem u posebnom izbornom tijelu Sabora IZ u BiH, s mandatom od sedam godina koji se može produžiti na isti period. Na toj će poziciji naslijediti Huseina Kavazovića, koji je na čelu Islamske zajednice bio proteklih 14 godina.

Dokument pod nazivom menšura, odnosno ukaz o imenovanju za reisul-ulemu kojim se potvrđuje zakonitost izbora i šerijatske ovlasti, Grabusu je u prisustvu zvaničnika i gostiju iz 23 države uručio predsjednik Sabora IZ Edhem Bičakčić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedžad Grabus

islamska zajednica

Komentari (0)

Više iz rubrike

kiša oblačno nevrijeme

Društvo

Da li nova sedmica donosi promjene: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

3 h

0
Patrijarh Pavle

Društvo

Obilježeno 17 godina od smrti patrijarha Pavla, služen pomen u manastiru Rakovica

4 h

1
Promocija knjige Nebojša Lazić

Društvo

Savremeni bogonosci – promocija knjige u Banja Luci

6 h

1
zagađen vazduh

Društvo

U ovim gradovima nezdrav vazduh

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima