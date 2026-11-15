Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

Dosadašnji sarajevski muftija Nedžad Grabus danas je preuzeo dužnost poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i tako postao vrhovni vjerski autoritet muslimana u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

Svečanost ustoličenja Nedžada Grabusa (58) održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. On je za reisa izabran 10. oktobra glasanjem u posebnom izbornom tijelu Sabora IZ u BiH, s mandatom od sedam godina koji se može produžiti na isti period. Na toj će poziciji naslijediti Huseina Kavazovića, koji je na čelu Islamske zajednice bio proteklih 14 godina.

Dokument pod nazivom menšura, odnosno ukaz o imenovanju za reisul-ulemu kojim se potvrđuje zakonitost izbora i šerijatske ovlasti, Grabusu je u prisustvu zvaničnika i gostiju iz 23 države uručio predsjednik Sabora IZ Edhem Bičakčić.