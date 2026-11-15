Otac nestale Francuskinje moli građane BiH za pomoć: Kćerke mu nema 19 mjeseci

Erik Matele, otac francuske državljanke Lole koja je prije 19 mjeseci nestala na području planinskog masiva Čvrsnice u blizini Jablanice, uputio je otvoreno pismo građanima i medijima u Bosni i Hercegovini s apelom za pomoć kako bi se napokon rasvijetlila njena sudbina.

Porodica nema nikakvih vijesti

Matele u pismu podsjeća kako je njegova kći Lola nestala 30. aprila 2025. godine te da porodica do danas nema nikakvih vijesti o njoj, uprkos opsežnim potragama koje su provele kantonalne i državne vlasti u BiH, kojima je uputio zahvalu na angažmanu.

"Danas, 19 mjeseci kasnije, željeli bismo znati: Gdje je Lola? Ne tražimo uzrok, kako ili zašto je došlo do njenog nestanka. Njena majka, sestre, prijatelji i ja želimo staviti tačku na neizvjesnost i patnju", naveo je Matele u obraćanju bh. javnosti.

Poziv građanima

Pozvao je sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju, iskustvo ili materijalne i fizičke dokaze da se jave porodici, neovisno o jeziku kojim govore.

Informacije je moguće dostaviti direktno putem Vocap poruke ili poziva na broj +33615554033, te putem elektronske pošte na adresu e.mathelet@gmail.com.