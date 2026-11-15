Logo

Otac nestale Francuskinje moli građane BiH za pomoć: Kćerke mu nema 19 mjeseci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
15.11.2026 15:19

Komentari:

0
Otac nestale Francuskinje moli građane BiH za pomoć: Kćerke mu nema 19 mjeseci
Foto: Fena

Erik Matele, otac francuske državljanke Lole koja je prije 19 mjeseci nestala na području planinskog masiva Čvrsnice u blizini Jablanice, uputio je otvoreno pismo građanima i medijima u Bosni i Hercegovini s apelom za pomoć kako bi se napokon rasvijetlila njena sudbina.

Porodica nema nikakvih vijesti

Matele u pismu podsjeća kako je njegova kći Lola nestala 30. aprila 2025. godine te da porodica do danas nema nikakvih vijesti o njoj, uprkos opsežnim potragama koje su provele kantonalne i državne vlasti u BiH, kojima je uputio zahvalu na angažmanu.

"Danas, 19 mjeseci kasnije, željeli bismo znati: Gdje je Lola? Ne tražimo uzrok, kako ili zašto je došlo do njenog nestanka. Njena majka, sestre, prijatelji i ja želimo staviti tačku na neizvjesnost i patnju", naveo je Matele u obraćanju bh. javnosti.

Poziv građanima

Pozvao je sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju, iskustvo ili materijalne i fizičke dokaze da se jave porodici, neovisno o jeziku kojim govore.

Informacije je moguće dostaviti direktno putem Vocap poruke ili poziva na broj +33615554033, te putem elektronske pošte na adresu e.mathelet@gmail.com.

Podijeli:

Tagovi :

Lola Matele

Nestanak

Francuska

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)

Pročitajte više

Dolaskom jeseni, došli su i novi problemi. Banjalučke ulice prekrivene su lušćem, koje se taloženjem i vlagom pretvorilo u blato, koje Banjalučani svakodnevno nose na svojoj obući.

Banja Luka

Dok nadležni pričaju o čistoći, Banjalučani se prljavi vraćaju kući

2 h

2
Policija Srbija

Srbija

Uhapšen granični policajac, u torbi pronađeno 30 kg marihuane

2 h

0
Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

Društvo

Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

2 h

0
Policija Srbija

Srbija

U šumi pored potoka sadili marihuanu, na drvetu sušili: Policija privela osumnjičene

2 h

0

Više iz rubrike

Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

Društvo

Muslimani u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji dobili novog poglavara

2 h

0
kiša oblačno nevrijeme

Društvo

Da li nova sedmica donosi promjene: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

3 h

0
Patrijarh Pavle

Društvo

Obilježeno 17 godina od smrti patrijarha Pavla, služen pomen u manastiru Rakovica

4 h

1
Promocija knjige Nebojša Lazić

Društvo

Savremeni bogonosci – promocija knjige u Banja Luci

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima