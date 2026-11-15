Dok nadležni pričaju o čistoći, Banjalučani se prljavi vraćaju kući

Dolaskom jeseni, došli su i novi problemi. Banjalučke ulice prekrivene su lišćem, koje se taloženjem i vlagom pretvorilo u blato, koje Banjalučani svakodnevno nose na svojoj obući.

Veliki dio Banjaluke, odnosno njenih ulica i trotoara skoro je pa neprohodan. Velike lokve i blatnjavi „prekrivači“ osim neurednosti nose i rizik jer bi se neko od pješaka mogao ozbiljno povrijediti, ukoliko se oklizne, a što je svakim danom sve više neizvjesnije.

Podsjećanja radi, grad Banjaluka izabrao je kompanije „Čistoća“ i „MG Mind“ za četvorogodišnji posao čišćenja javnih površina, odvoza otpada i održavanja saobraćajnica, vrijedan čak 25,2 miliona KM sa PDV-om.

Prema odluci gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića od 27. oktobra, ove dvije kompanije zajednički su izabrane kao najpovoljniji ponuđač, a na raspisanu javnu nabavku nije stigla nijedna druga ponuda.

Blato i lišće u Banjaluci ATV

Riječ je o poslovima čišćenja i odvoza otpada sa javnih površina, pranja saobraćajnica i održavanja objekata za odvodnju na području Banjaluke.

Prije četiri godine kada je raspisana javna nabavka na ime istog posla „Čistoća“ i „MG Mind“ su dobili ugovor, a pomenuti je tada iznosio 13, 76 miliona KM sa PDV-om.

I pored najava o čišćenu i milionskog ugovora, Banjaluka nije čista.

Blato i lišće u Banjaluci ATV

Osim neurednih ulica tu su i šahtovi i slivnici koje je odavno prekrilo lišće te se više i ne naziru, a umjesto da služe za odlivanje vode, pretvoreni su u čepove iznad čije površine se nakuplja voda pretvarajući se vremenom u ogromne lokve.

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I dok na zvaničnim stranicama Grada Banjaluka skoro svakim danom nadležni se hvale novitetima u akcijama čišćenja, ažurnim čišćenjem i uklanjanjem otpada, Banjaluka i dalje nije čista.

A ko je zakazao u održavanju grada i da li će nas, kao i svake godine kada je riječ o snijegu, i jesen zateći nespremne?

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Ako su već sada ulice i trotoari prekriveni lišćem, lokvama i blatom, postavlja se pitanje da li će Banjalučani sutra osvanuti pod snijegom koji niko nije stigao da očisti, ili će i ove zime nadležni reagovati tek kada problemi postanu neizbježni?