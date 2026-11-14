Inicijativa za neradnu nedjelju na sljedećoj sjednici Skupštine grada Banjaluka

Inicijativa za uvođenje neradne nedjelje u Banjaluci ponovo stiže pred odbornike. Naći će se na narednoj sjednici Skupštine grada. Podrška većine po ovom pitanju do sada je izostajala.

"Smatramo da je to jedna mjera koja će omogućiti kvalitetniji život i radnici i porodicama i svima koji žive ovdje smatramo da je to izuzetno i održivo i moguće i da je samo stvar navike i mi dakle od te svoje politike nećemo odustati, da li će naići na podršku ili ne, to ostaje da se vidi", rekao je Mirna Savić Banjac, menadžer grada Banjaluka.

Prema dosadašnjim raspravama, velike su šanse da će i ovoga puta biti podijeljenih stavova. Predsjednik Skupštine grada najavljuje da njegov stav ostaje nepromijenjen.

"Mi nismo protiv porodice mi nismo protiv vrijednosti koje grad pokušava da nam stavi na teret ali morate razumjeti da iz okruženja primjeri pokazuju da to zaista nije dobro i da ta neradna nedjelja znači da ljudi koji masovno potroše svoj novac uživajući kroz tu nedjelju idu negdje drugo da to urade", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Neradnu nedjelju već praktikuju pojedine lokalne zajednice u Srpskoj. Odluku su usvojili Višegrad, Bijeljina, Kotor Varoš, Istočna Ilidža i Kozarska Dubica. Prvi među njima usvojili su je u Višegradu i to 2019. godine. Zadovoljni su, kažu – pronašli su zlatnu sredinu.

"Ali smo dali u odluci mogućnost da npr. vulkanizerske radnje i autopraonice imaju mogućnost da rade, tu smo našli neki kompromis. Recimo, prodavnice sa civjećem iz više razloga, jer se vikendom ili nedjeljom održavaju razna veselja, svadbe, krštenja – tako da smo omogućili njima rad. Tako da nismo bili kategorični da baš svi moraju biti zatvoreni", rekao je Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.

Dok jedni u neradnoj nedjelji vide više vremena za porodicu i odmor, drugi upozoravaju na moguće posljedice po potrošnju i gradski budžet. Pojedini poslodavci smatraju da bi zabrana rada mogla više novca odvesti van Banjaluke nego što bi donijela koristi radnicima.

"To je očita manipulacija s narodom čista budalaština federacija je to uvela pa to ukida ko je god uveo to ukida grad Banjaluka puni budžet jedno pa skoro 70% od PDV-a, znači od potrošnje. Koliko nedjeljom ljudi radi= možda 5%u cijeloj Banjaluci i ne rade ti svaki dan to su uglavnom trgovci ti ljudi koji rade nedjeljom ne rade ponedjeljak i utorak", rekao je Marinko Umičević, direktor fabrike obuće „Bema“.

Da li će inicijativa Gradske uprave ovoga puta proći tamo gdje je prethodnih desetak puta stala znaće se 19. novembra, kada će se održati redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka.