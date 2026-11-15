Gvero o zagađenju u Banjaluci: Situacija ista ili gora, potrebno sistemsko rješenje

Hladniji dani donose nam i problem koji postaje naša gotovo neizbježna zimska stvarnost a to je zagađen vazduh. Banjaluka se i ovih dana suočava sa visokim koncentracijama štetnih čestica, a Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ponovo je upozorio građane na rizike po zdravlje.

I dok se svake godine ponavljaju upozorenja, savjeti da izbjegavamo boravak na otvorenom i preporuke osjetljivim kategorijama stanovništva, ostaje suštinsko pitanje: šta se zaista preduzima da se ovaj problem riješi?

Profesor dr Petar Gvero, šef Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je rekao da je situacija ako ne gora onda ista nego prošle godine.

"Proteklu godinu "potrošili" smo na predizborne kampanje a niko od kandidata se nije bavio ovom temom. Ova godina je izgubljena za neko sistemsko rješenje. Lokalna vlast nije jedina koja treba da bude učesnik u tom procesu, iako najodgovornija, ali ovaj problem zahtijeva sistemski pristup", kaže Gvero za RTRS.

Mi sada, kaže, imamo veliki broj oboljelih od astme i bronhitisa što je direktna posljedica zagađenja.

"Oko 20 odsto populacije je oboljelo od bolesti izazvanih zagađenjem. Logično je da umjesto u liječenje investiramo da spriječimo oboljenja", rekao je Gvero.

Naveo je da su čestice koje udišemo produkt sagorjevanja čvrstih ložišta. Individualna ložišta, saobraćaj i način na koji gradimo doprinijeli su ovakvoj situaciji.

"Čestice kada dođu u pluća reaguju i ne mogu se eliminisati", kaže Gvero.