Logo

Gvero o zagađenju u Banjaluci: Situacija ista ili gora, potrebno sistemsko rješenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 08:33

Komentari:

3
Gvero o zagađenju u Banjaluci: Situacija ista ili gora, potrebno sistemsko rješenje
Foto: ATV

Hladniji dani donose nam i problem koji postaje naša gotovo neizbježna zimska stvarnost a to je zagađen vazduh. Banjaluka se i ovih dana suočava sa visokim koncentracijama štetnih čestica, a Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ponovo je upozorio građane na rizike po zdravlje.

I dok se svake godine ponavljaju upozorenja, savjeti da izbjegavamo boravak na otvorenom i preporuke osjetljivim kategorijama stanovništva, ostaje suštinsko pitanje: šta se zaista preduzima da se ovaj problem riješi?

Profesor dr Petar Gvero, šef Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je rekao da je situacija ako ne gora onda ista nego prošle godine.

"Proteklu godinu "potrošili" smo na predizborne kampanje a niko od kandidata se nije bavio ovom temom. Ova godina je izgubljena za neko sistemsko rješenje. Lokalna vlast nije jedina koja treba da bude učesnik u tom procesu, iako najodgovornija, ali ovaj problem zahtijeva sistemski pristup", kaže Gvero za RTRS.

Mi sada, kaže, imamo veliki broj oboljelih od astme i bronhitisa što je direktna posljedica zagađenja.

"Oko 20 odsto populacije je oboljelo od bolesti izazvanih zagađenjem. Logično je da umjesto u liječenje investiramo da spriječimo oboljenja", rekao je Gvero.

Naveo je da su čestice koje udišemo produkt sagorjevanja čvrstih ložišta. Individualna ložišta, saobraćaj i način na koji gradimo doprinijeli su ovakvoj situaciji.

"Čestice kada dođu u pluća reaguju i ne mogu se eliminisati", kaže Gvero.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zagađen vazduh

Banjaluka

Zagađen vazduh u Banjaluci

zagađenje

Komentari (3)

Pročitajte više

Peticija bez odgovora, zagađenje bez rješenja

Banja Luka

Peticija bez odgovora, zagađenje bez rješenja

14 h

0
Saobraćaj u Banjaluci

Banja Luka

Šta guši građane Banjaluke?

14 h

4
Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na konferenciji za medije, 5. jula.

Banja Luka

Stanivuković o zagađenju: Veliki dio godine građani mogu da uživaju u lijepom vazduhu

1 d

5
Kašljah, kašljem, kašljaću: Tako se kroz vrijeme od nekoliko godina u Banjaluci mijenja glagol disati

Banja Luka

Kašljah, kašljem, kašljaću: Tako se kroz vrijeme od nekoliko godina u Banjaluci mijenja glagol disati

2 d

1

Više iz rubrike

Inicijativa za uvođenje neradne nedjelje u Banjaluci ponovo stiže pred odbornike. Naći će se na narednoj sjednici Skupštine grada. Podrška većine po ovom pitanju do sada je izostajala.

Banja Luka

Inicijativa za neradnu nedjelju na sljedećoj sjednici Skupštine grada Banjaluka

13 h

0
Peticija bez odgovora, zagađenje bez rješenja

Banja Luka

Peticija bez odgovora, zagađenje bez rješenja

14 h

0
Saobraćaj u Banjaluci

Banja Luka

Šta guši građane Banjaluke?

14 h

4
U centru Banjaluke postavili kiosk i zatvorili prolaz osobama sa invaliditetom

Banja Luka

Kioskom zatvoren prolaz za osobe sa invaliditetom u Banjaluci, građani ogorčeni

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima