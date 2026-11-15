Koliko je bilo vjenčanja u Banjaluci u ovoj godini?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na brak se u Banjaluci od početka godine odlučilo 777 parova, i to najviše u avgustu.
Prema podacima nadležnih gradskih službi, i istom periodu lani bilo je 776 vjenčanja.
Najpopularniji mjesec da se ljubav kruniše brakom je avgust, kada je to učinilo 115 parova, a zatim maj u kojem je bilo 108 sklopljenih brakova.
Mladencima je omiljen i jul, tokom kojeg su sklopljena 102 braka, a u septembru je bilo 91 vjenčanje.
U junu su sudbonosno "da" izgovorila 83 para, a 77 u aprilu.
Iz nadležnih gradskih službi ističu da podaci pokazuju da topliji mjeseci i dalje imaju posebnu čar za mladence, koji se upravo u tom periodu najčešće odlučuju da započnu novo zajedničko životno poglavlje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
51 min3
Banja Luka
13 h0
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
14 h4
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu