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Koliko je bilo vjenčanja u Banjaluci u ovoj godini?

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АТВ редакција
15.11.2026 08:49

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Intimni trenutak koji prikazuje razmenu venčanih prstenova između mlade i mladoženje na otvorenom.
Foto: pexels/Oleskandra Biliak

Na brak se u Banjaluci od početka godine odlučilo 777 parova, i to najviše u avgustu.

Prema podacima nadležnih gradskih službi, i istom periodu lani bilo je 776 vjenčanja.

Najpopularniji mjesec da se ljubav kruniše brakom je avgust, kada je to učinilo 115 parova, a zatim maj u kojem je bilo 108 sklopljenih brakova.

Mladencima je omiljen i jul, tokom kojeg su sklopljena 102 braka, a u septembru je bilo 91 vjenčanje.

U junu su sudbonosno "da" izgovorila 83 para, a 77 u aprilu.

Iz nadležnih gradskih službi ističu da podaci pokazuju da topliji mjeseci i dalje imaju posebnu čar za mladence, koji se upravo u tom periodu najčešće odlučuju da započnu novo zajedničko životno poglavlje.

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Tagovi :

vjenčanje

Svadba

Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

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