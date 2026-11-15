Koliko je bilo vjenčanja u Banjaluci u ovoj godini?

Na brak se u Banjaluci od početka godine odlučilo 777 parova, i to najviše u avgustu.

Prema podacima nadležnih gradskih službi, i istom periodu lani bilo je 776 vjenčanja.

Najpopularniji mjesec da se ljubav kruniše brakom je avgust, kada je to učinilo 115 parova, a zatim maj u kojem je bilo 108 sklopljenih brakova.

Mladencima je omiljen i jul, tokom kojeg su sklopljena 102 braka, a u septembru je bilo 91 vjenčanje.

U junu su sudbonosno "da" izgovorila 83 para, a 77 u aprilu.

Iz nadležnih gradskih službi ističu da podaci pokazuju da topliji mjeseci i dalje imaju posebnu čar za mladence, koji se upravo u tom periodu najčešće odlučuju da započnu novo zajedničko životno poglavlje.