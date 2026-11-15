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Uhapšen granični policajac, u torbi pronađeno 30 kg marihuane

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АТВ редакција
15.11.2026 15:08

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je 22-godišnji muškarac iz Prijepolja, kojem je policija oduzela torbu sa oko 30 kilograma marihuane.

Kako saznaje Tanjug, u pitanju je I.C, inače zaposlen u Graničnoj policiji, na prelazu Gostun, na granici sa Crnom Gorom.

Pored njega, prema saznanjima Tanjuga, uhapšena je i jedna žena.

U toku je pretres stana u Beogradu na mjestu hapšenja osumnjičenih.

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Tagovi :

Beograd

Granična policija

hapšenje

Droga

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