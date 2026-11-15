Uhapšen granični policajac, u torbi pronađeno 30 kg marihuane

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je 22-godišnji muškarac iz Prijepolja, kojem je policija oduzela torbu sa oko 30 kilograma marihuane.

Kako saznaje Tanjug, u pitanju je I.C, inače zaposlen u Graničnoj policiji, na prelazu Gostun, na granici sa Crnom Gorom.

Pored njega, prema saznanjima Tanjuga, uhapšena je i jedna žena.

U toku je pretres stana u Beogradu na mjestu hapšenja osumnjičenih.