Uhapšen granični policajac, u torbi pronađeno 30 kg marihuane

Autor:ATV redakcija
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je 22-godišnji muškarac iz Prijepolja, kojem je policija oduzela torbu sa oko 30 kilograma marihuane.
Kako saznaje Tanjug, u pitanju je I.C, inače zaposlen u Graničnoj policiji, na prelazu Gostun, na granici sa Crnom Gorom.
Pored njega, prema saznanjima Tanjuga, uhapšena je i jedna žena.
U toku je pretres stana u Beogradu na mjestu hapšenja osumnjičenih.
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