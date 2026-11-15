Nova tragedija: U udesu poginuo mladić nakon što je automobil naletio na konja!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putnom pravcu Tutin – Leskova, u području naselja Velje Polje, život je izgubio mladić A. A. (19), dok je vozač automobila zadobio povrede.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal „Sandžak danas“, nesreća se dogodila kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil.

Saobraćajna nesreća se prema nezvaničnim informacijama Tutinskih novina dogodila kad je putnički automobil udario u konja koji se nalazio na kolovozu.

Mladić, koji se nalazio na mjestu suvozača, nastradao je na mjestu nesreće dok je vozač automobila povrijeđen, ali za sada nema pouzdanih informacija o stepenu njegovih povreda i njegovom zdravstvenom stanju.