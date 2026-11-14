Studentska lista najavila uspostavljanje nove institucije

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Studentska lista objavila je danas novo saopštenje u kojem navodi da je odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić „ostavio poljoprivredu u teškom položaju“, te da subvencije za ratarstvo nisu isplaćene. Najavila je i osnivanje posebnog Zaštitnika građana za poljoprivredu i nacionalnog Agroparlamenta.
Studentska lista objavila je danas novo saopštenje u kojem navodi da je odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić „ostavio poljoprivredu u teškom položaju“, te da subvencije za ratarstvo nisu isplaćene. Najavila je i osnivanje posebnog Zaštitnika građana za poljoprivredu i nacionalnog Agroparlamenta.
Saopštenje Studentske liste prenosimo u cjelosti:
„Odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ostavlja poljoprivredu u teškom položaju. Godinama je svojim izjavama produbljivao jaz između države i poljoprivrednika, dok sada tvrdi da nije odgovoran za odluke koje direktno ugrožavaju njihovu egzistenciju.
Subvencije za ratarsku proizvodnju nisu isplaćene, a svih pet javnih poziva Grada Beograda za dodjelu subvencija je poništeno, iako su već objavljene preliminarne i konačne rang-liste.
Glamočić je kao razlog za odlaganje isplata naveo tehnički mandat Vlade i nedostatak političkog legitimiteta odlazeće vlasti. Međutim, tehnički mandat ne oslobađa Vladu i ministarstva institucionalne odgovornosti.
Ranije donesene odluke moraju se sprovoditi, a obaveze isplaćivati u skladu sa utvrđenim kalendarom. Sredstva za subvencije već su predviđena budžetom, a rokovi isplate utvrđeni su dok Vlada nije bila u tehničkom mandatu.
Poništavanje konkursa Grada Beograda dodatno ugrožava poljoprivrednike, koji će za zaštitu svojih prava morati da koriste dostupne pravne mehanizme. To znači dugotrajne postupke i dodatne troškove za ljude koji već snose najveći dio proizvodnog rizika.
Ovakvim postupanjem odlazeća vlast političke interese stavlja ispred egzistencije poljoprivrednika i narušava povjerenje u institucije.
Poljoprivreda je nacionalni interes Srbije i temelj njene prehrambene nezavisnosti.
Poljoprivrednik mora biti strateški partner države, a ne socijalna kategorija čija egzistencija zavisi od političke volje vlasti. Zato ćemo uspostaviti „Zaštitnika građana Republike Srbije za očuvanje zemljišta, vodnih resursa i prehrambene nezavisnosti“, kao i lokalne agroparlamente i krovni nacionalni Agroparlament.
Oni će omogućiti institucionalni dijalog poljoprivrednika, otkupljivača, skladištara i prerađivača, što je neophodno za uređenje tržišta i pravednije uslove proizvodnje i prodaje.
Poljoprivreda ne smije biti sredstvo političke manipulacije, a egzistencija ljudi sredstvo ucjene“, navodi se u saopštenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
19 h1
Srbija
22 h0
Srbija
22 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu