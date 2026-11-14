Studentska lista najavila uspostavljanje nove institucije

Studentska lista objavila je danas novo saopštenje u kojem navodi da je odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić „ostavio poljoprivredu u teškom položaju“, te da subvencije za ratarstvo nisu isplaćene. Najavila je i osnivanje posebnog Zaštitnika građana za poljoprivredu i nacionalnog Agroparlamenta.

Studentska lista objavila je danas novo saopštenje u kojem navodi da je odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić „ostavio poljoprivredu u teškom položaju“, te da subvencije za ratarstvo nisu isplaćene. Najavila je i osnivanje posebnog Zaštitnika građana za poljoprivredu i nacionalnog Agroparlamenta.

Saopštenje Studentske liste prenosimo u cjelosti:

„Odlazeći ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ostavlja poljoprivredu u teškom položaju. Godinama je svojim izjavama produbljivao jaz između države i poljoprivrednika, dok sada tvrdi da nije odgovoran za odluke koje direktno ugrožavaju njihovu egzistenciju.

Subvencije za ratarsku proizvodnju nisu isplaćene, a svih pet javnih poziva Grada Beograda za dodjelu subvencija je poništeno, iako su već objavljene preliminarne i konačne rang-liste.

Glamočić je kao razlog za odlaganje isplata naveo tehnički mandat Vlade i nedostatak političkog legitimiteta odlazeće vlasti. Međutim, tehnički mandat ne oslobađa Vladu i ministarstva institucionalne odgovornosti.

Ranije donesene odluke moraju se sprovoditi, a obaveze isplaćivati u skladu sa utvrđenim kalendarom. Sredstva za subvencije već su predviđena budžetom, a rokovi isplate utvrđeni su dok Vlada nije bila u tehničkom mandatu.

Poništavanje konkursa Grada Beograda dodatno ugrožava poljoprivrednike, koji će za zaštitu svojih prava morati da koriste dostupne pravne mehanizme. To znači dugotrajne postupke i dodatne troškove za ljude koji već snose najveći dio proizvodnog rizika.

Ovakvim postupanjem odlazeća vlast političke interese stavlja ispred egzistencije poljoprivrednika i narušava povjerenje u institucije.

Poljoprivreda je nacionalni interes Srbije i temelj njene prehrambene nezavisnosti.

Poljoprivrednik mora biti strateški partner države, a ne socijalna kategorija čija egzistencija zavisi od političke volje vlasti. Zato ćemo uspostaviti „Zaštitnika građana Republike Srbije za očuvanje zemljišta, vodnih resursa i prehrambene nezavisnosti“, kao i lokalne agroparlamente i krovni nacionalni Agroparlament.

Oni će omogućiti institucionalni dijalog poljoprivrednika, otkupljivača, skladištara i prerađivača, što je neophodno za uređenje tržišta i pravednije uslove proizvodnje i prodaje.

Poljoprivreda ne smije biti sredstvo političke manipulacije, a egzistencija ljudi sredstvo ucjene“, navodi se u saopštenju.