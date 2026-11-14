Zašto navijači Crne Gore nisu mogli u avion? "Er Srbija" se hitno oglasila zbog incidenta

Navijači Crne Gore su nakon plasmana fudbalske reprezentacije u B Ligu nacija krenuli na Kipar letom preko Beograda. Međutim, grupi od 20 do 30 navijača kapetan leta „Er Srbije“ nije dozvolio da se ukrcaju u avion.

Sada je stiglo i zvanično objašnjenje zbog čega.

Iz „Er Srbije“ su poslali saopštenje i objasnili šta se dogodilo na letu za Larnaku i zbog čega je donesena takva odluka. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima u vezi sa letom JU486 iz Beograda za Larnaku, Er Srbija ističe da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika donesena isključivo na osnovu procjene bezbjednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.

Prije početka ukrcavanja, posada je prijavila zabrinutost u vezi sa ponašanjem grupe putnika u zoni izlaza za ukrcavanje, uključujući okolnosti koje su, prema procjeni posade, ukazivale na moguću konzumaciju alkohola i potencijalni uticaj na bezbjedno odvijanje leta. Nakon razmatranja svih raspoloživih informacija i sprovedenih procedura, donesena je odluka da tim putnicima ne bude dozvoljeno ukrcavanje.

U skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima, kapetan vazduhoplova ima krajnje ovlašćenje i odgovornost da donese konačnu odluku o prihvatljivosti putnika za prevoz kada procijeni da postoje okolnosti koje mogu uticati na bezbjednost putnika, posade ili vazduhoplova“, navodi se u saopštenju.