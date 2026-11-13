Uhapšeno još 7 policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića!

Još sedam policijskih službenika iz Policijske uprave Bor uhapšeno je danas zbog sumnje da su povezani sa smrću Dalibora Dragijevića, koji je u aprilu 2024. godine preminuo nakon policijskog ispitivanja u vezi sa nestankom dvogodišnje Danke Ilić.

Hapšenja su, prema objavljenim informacijama, izveli pripadnici Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Među uhapšenima su pripadnik Službe za suzbijanje kriminala, šef Odsjeka za upravne poslove i vođa grupe za suzbijanje droge.

Slobode su lišeni policijski službenici M. M., S. F., D. B., N. Ž., D. P., D. J. i M. R. Prema objavljenim informacijama, među njima je i inspektor Darko Bogdanović, koji je učestvovao u istrazi nestanka Danke Ilić, a kojeg su pojedini stanovnici Bora ranije optuživali za policijsku brutalnost.

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Ovo je nastavak hapšenja u okviru istrage smrti Dalibora Dragijevića. Početkom novembra uhapšeno je osam sadašnjih i bivših pripadnika Uprave kriminalističke policije iz Beograda, koji su u aprilu 2024. godine bili angažovani na istrazi nestanka i navodnog ubistva djevojčice.

Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, jednog od optuženih za ubistvo Danke Ilić, uhapšen je 6. aprila 2024. godine zbog sumnje da je pomogao u premještanju tijela djevojčice sa divlje deponije na nepoznatu lokaciju.

Nakon privođenja određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova, ali je već narednog dana preminuo u prostorijama Policijske uprave Bor.

MUP Srbije tada je saopštio da je Dragijević preminuo usljed kardiovaskularnih problema. Međutim, obdukcijom su naknadno utvrđene brojne povrede, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da su ga policijski službenici tokom ispitivanja tukli i zlostavljali.

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Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici JKP „Vodovod“ iz Bora, optuženi su za ubistvo Danke Ilić. Oni su prvobitno priznali da su djevojčicu udarili službenim vozilom, nakon čega su je, prema tadašnjoj verziji događaja, unijeli u automobil i usmrtili.

Međutim, obojica su kasnije povukla priznanja, tvrdeći da su ih policajci iznudili batinama.

Tokom istrage policija je pretraživala brojne lokacije na kojima je, prema iskazima osumnjičenih, moglo biti sakriveno tijelo djevojčice. Uprkos opsežnoj potrazi, tijelo Danke Ilić, kao ni njena odjeća, nikada nisu pronađeni.

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Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa porodičnog imanja u Banjskom Polju kod Bora, gdje je boravila sa majkom i starijim bratom.

Njen nestanak pokrenuo je veliku policijsku potragu i prvo aktiviranje sistema „Pronađi me“ u Srbiji. Djevojčica do danas nije pronađena, a protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića pokrenut je sudski postupak zbog optužbi za njeno ubistvo.

(Nova.rs)