Radnik pao sa 16 metara visine: Vjetar oborio tablu koja je oborila čovjeka

Autor:ATV redakcija
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Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Kaluđerici, kada je radnik pao sa krova zgrade u izgradnji.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12 časova dok se radnik nalazio na krovu objekta u izgradnji, kada je počeo da duva jak vjetar, koji je podigao tablu koja se nalazila na krovu, a ona je potom udarila u radnika.
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Od siline udarca, nesrećni čovjek je izgubio ravnotežu i pao sa visine od oko 16 metara.
Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog muškarca prevezla u Urgentni centar, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije je riječ o državljaninu Indije. Za sada nije poznato u kakvom se stanju nalazi povrijeđeni radnik, kao ni kakve je povrede zadobio.
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Policija je odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, dok je u toku utvrđivanje svih okolnosti nesreće.
(Telegraf)
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