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Radnik pao sa 16 metara visine: Vjetar oborio tablu koja je oborila čovjeka

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АТВ редакција
13.11.2026 14:14

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Građevinski radnici sa zaštitnim šlemovima na aktivnom gradilištu sa zaštitnim ogradama.
Foto: pexels/Boris Hamer

Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Kaluđerici, kada je radnik pao sa krova zgrade u izgradnji.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12 časova dok se radnik nalazio na krovu objekta u izgradnji, kada je počeo da duva jak vjetar, koji je podigao tablu koja se nalazila na krovu, a ona je potom udarila u radnika.

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Od siline udarca, nesrećni čovjek je izgubio ravnotežu i pao sa visine od oko 16 metara.

Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog muškarca prevezla u Urgentni centar, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije je riječ o državljaninu Indije. Za sada nije poznato u kakvom se stanju nalazi povrijeđeni radnik, kao ni kakve je povrede zadobio.

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Policija je odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, dok je u toku utvrđivanje svih okolnosti nesreće.

(Telegraf)

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Tagovi :

povrijeđen muškarac

gradilište

Povrijeđen radnik

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