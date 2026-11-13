Zbog kiše i nevremena haos u Hrvatskoj: Kolona automobila duga 12 kilometara

Kiša i snažan vjetar stvaraju probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju širom Hrvatske. Kolovozi su u većem dijelu zemlje mokri, vlažni i klizavi, a zbog obilnih pljuskova na pojedinim putevima zadržavaju se veće količine vode, upozorava Hrvatski auto-klub (HAK).

Na pojedinim dionicama mogući su odroni, dok saobraćaj dodatno otežava magla. Zbog jakog vjetra na putevima u priobalju na snazi su zabrane saobraćaja za pojedine kategorije vozila, prenosi Jutarnji list.

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Posebno je otežan saobraćaj na zagrebačkoj obilaznici (A3), gdje se između petlje Jakuševec i mosta Sava, u smjeru Lipovca, formirala kolona duga oko 12 kilometara.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i održavaju dovoljno bezbjedno odstojanje između vozila.

Obustavljen saobraćaj na brojnim trajektnim i katamaranskim linijama

Snažan vjetar izazvao je poteškoće i u pomorskom saobraćaju, zbog čega su obustavljene brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana.

U prekidu su trajektne linije Zadar/Gaženica - Ist/Kosirača - Olib - Silba - Premuda/Krijal - Mali Lošinj, Šibenik - Zlarin - Kaprije - Žirje i Dubrovnik - Koločep - Lopud - Suđurađ.

Ne saobraćaju ni katamarani na linijama Pula - Zadar - Pula, Rijeka - Cres - Mali Lošinj, Rijeka - Rab - Novalja, Zadar - Sali - Zaglav - Iž - Bršanj, Ubli - Vela Luka - Hvar - Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Korčula - Split i Dubrovnik - Šipan - Mljet.

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Obustavljene su i brodske linije Mali Lošinj - Unije - Susak, Dubrovnik - Koločep - Lopud - Suđurađ i Komiža - Biševo.

Iz HAK-a upozoravaju da su zbog nepovoljnih vremenskih uslova moguće dodatne poteškoće u saobraćaju, te vozačima i putnicima savjetuju da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju na putevima i redu plovidbe.

(Telegraf.rs)