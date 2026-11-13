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Пијана и дрогирана жена за воланом изазвала три саобраћајне несреће

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13.11.2026 12:39

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

У Пули је јуче око 12.30 часова 48-годишња возачица под дејством алкохола и опијата изазвала три саобраћајне несреће. Након прве двије побјегла је са мјеста догађаја, а у трећој је ударила у стуб јавне расвјете, зид и излог зграде.

Завршила је у болници, гдје је утврђено да је била позитивна и на дроге и лекове, саопштила је истарска полиција.

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Прва несрећа догодила се у Спинчићевој улици. Возачица, која је имала 1,08 промила алкохола у крви, аутомобилом пулских регистарских ознака скренула је на тротоар и ударила у саобраћајни знак. Потом је кренула уназад и ударила у предњи дио аутомобила 50-годишњег мушкарца који је стајао на путу.

Причињена је материјална штета, али се возачица удаљила без размјене личних података са другим учесником.

Изазвала три саобраћајне несреће

Вожњу је наставила до Арсеналске улице, гдје је прешла на супротну страну коловоза и бочно се сударила са аутомобилом којим је из супротног смјера управљала 21-годишња девојка. Поново је напустила мјесто несреће без размјене података.

Трећа несрећа догодила се у Улици Рива. Жена је поново скренула на тротоар, ударила у стуб јавне расвјете, а затим у зид и излог зграде.

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Због повреда је превезена у пулску болницу, гдје су љекари утврдили да је лакше повријеђена. Тестирање је показало и присуство дрога и лијекова у организму, а она је задржана у болници.

Полиција ће против ње покренути прекршајни поступак због више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима. Пријети јој новчана казна до 4.750 евра, као и забрана управљања возилима Б категорије, преноси Индекс.

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Полиција

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