Самохрана мајка Ђурђина Прерад Симић након прилога АТВ-а добила струју послије седам година

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Дан након што је АТВ објавио прилог о самохраној мајци из Дракулића Ђурђини Прерад Симић, која седам година са дјецом живи у кући без струје, стигле су лијепе вијести.
Како нам је потврдила Ђурђина, посјетила ју је екипа "Електрокрајине" те су она и њена дјеца добили електричну енергију.
Осим тога, породицу су обишли и службеници Центра за социјални рад Бањалука.
Седам година у кући без струје, без огријева, основних намирница и готово свакодневно, без пристојног оброка. Тако изгледа сурова свакодневица Ђурђине, удовице и самохране мајке из бањалучког насеља Дракулић.
Старије дијете, тридесетогодишњи син се прије неколико година тешко разболио, дијагностификована му је Вилсонова болест. Дејан се отежано креће, има низ здравствених проблема, болест евидентно напредује и списак лијекова је све дужи. 336 марака мјесечно колико износи накнада за туђу његу и помоћ су им једини сигуран извор прихода.
"Немам ја од чега купити тих лијекова , ја немам, има 4-5 лијекова , има те папире чек од туђе његе и помоћи, нити ја то имам, нити могу", каже Ђурђина Прерад Симић.
Бања Лука
Живот на ивици егзистенције: Ђурђини и њеној дјеци неопходна помоћ
Ђурђина је раније радила у пекарама, сезонски у предузећу "Витаминка"... Сада она и њена дјеца преживљавају од дневница које повремено заради чистећи куће. Овој жени неизвјесност представља и кућа у којој живи више од 30 година, али која на папиру није у њеном власништву и родбина из иностранства јој, прича, пријети исељењем. Веш углавном пере на чесми, на гробљу.
"Пет година сам прала веш на чесми, ту напуним батерију за телефон. Код комшија очистим кућу па успут он ме не плати, ја оперем веш и окупамо се", рекла је за АТВ Ђурђина Прерад Симић.
Како нам је раније рекла највећа жеља јој је да поново у кући има струју, а само дан касније та жеља јој се остварила.
Сви добри људи који желе да помогну Ђурђини могу је позвати на број телефона 066/369-282.
Помоћ могу доставити и лично у улици Млађе Ћусића. Ђурђина живи у кући која се налази до куће под бројем 358, преко пута гробља у Дракулићу.
Ова самохрана мајка за АТВ каже да је већ доста људи звало како би јој помогли.
Свака помоћ добро је дошла, а Ђурђина каже да су јој тренутно најпотребнији огријев, храна и фрижидер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
18 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму