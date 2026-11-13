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Pijana i drogirana žena za volanom izazvala tri saobraćajne nesreće

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13.11.2026 12:39

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policija Hrvatska
Foto: MUP Hrvatske

U Puli je juče oko 12.30 časova 48-godišnja vozačica pod dejstvom alkohola i opijata izazvala tri saobraćajne nesreće. Nakon prve dvije pobjegla je sa mjesta događaja, a u trećoj je udarila u stub javne rasvjete, zid i izlog zgrade.

Završila je u bolnici, gdje je utvrđeno da je bila pozitivna i na droge i lekove, saopštila je istarska policija.

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Prva nesreća dogodila se u Spinčićevoj ulici. Vozačica, koja je imala 1,08 promila alkohola u krvi, automobilom pulskih registarskih oznaka skrenula je na trotoar i udarila u saobraćajni znak. Potom je krenula unazad i udarila u prednji dio automobila 50-godišnjeg muškarca koji je stajao na putu.

Pričinjena je materijalna šteta, ali se vozačica udaljila bez razmjene ličnih podataka sa drugim učesnikom.

Izazvala tri saobraćajne nesreće

Vožnju je nastavila do Arsenalske ulice, gdje je prešla na suprotnu stranu kolovoza i bočno se sudarila sa automobilom kojim je iz suprotnog smjera upravljala 21-godišnja devojka. Ponovo je napustila mjesto nesreće bez razmjene podataka.

Treća nesreća dogodila se u Ulici Riva. Žena je ponovo skrenula na trotoar, udarila u stub javne rasvjete, a zatim u zid i izlog zgrade.

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Zbog povreda je prevezena u pulsku bolnicu, gdje su ljekari utvrdili da je lakše povrijeđena. Testiranje je pokazalo i prisustvo droga i lijekova u organizmu, a ona je zadržana u bolnici.

Policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak zbog više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Prijeti joj novčana kazna do 4.750 evra, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Policija

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