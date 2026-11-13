Pijana i drogirana žena za volanom izazvala tri saobraćajne nesreće

U Puli je juče oko 12.30 časova 48-godišnja vozačica pod dejstvom alkohola i opijata izazvala tri saobraćajne nesreće. Nakon prve dvije pobjegla je sa mjesta događaja, a u trećoj je udarila u stub javne rasvjete, zid i izlog zgrade.

Završila je u bolnici, gdje je utvrđeno da je bila pozitivna i na droge i lekove, saopštila je istarska policija.

Banja Luka Samohrana majka Đurđina Prerad Simić nakon priloga ATV-a dobila struju poslije sedam godina

Prva nesreća dogodila se u Spinčićevoj ulici. Vozačica, koja je imala 1,08 promila alkohola u krvi, automobilom pulskih registarskih oznaka skrenula je na trotoar i udarila u saobraćajni znak. Potom je krenula unazad i udarila u prednji dio automobila 50-godišnjeg muškarca koji je stajao na putu.

Pričinjena je materijalna šteta, ali se vozačica udaljila bez razmjene ličnih podataka sa drugim učesnikom.

Izazvala tri saobraćajne nesreće

Vožnju je nastavila do Arsenalske ulice, gdje je prešla na suprotnu stranu kolovoza i bočno se sudarila sa automobilom kojim je iz suprotnog smjera upravljala 21-godišnja devojka. Ponovo je napustila mjesto nesreće bez razmjene podataka.

Treća nesreća dogodila se u Ulici Riva. Žena je ponovo skrenula na trotoar, udarila u stub javne rasvjete, a zatim u zid i izlog zgrade.

Društvo Hercegovac pokrenuo farmu sa 17 godina: "Govorili mi da idem"

Zbog povreda je prevezena u pulsku bolnicu, gdje su ljekari utvrdili da je lakše povrijeđena. Testiranje je pokazalo i prisustvo droga i lijekova u organizmu, a ona je zadržana u bolnici.

Policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak zbog više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Prijeti joj novčana kazna do 4.750 evra, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije, prenosi Indeks.