Жена родила дјевојчицу и преминула усљед компликација током порођаја

Аутор:АТВ редакција
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Породиља (42) преминула је синоћ након компликација које су настале током порођаја у Клиничко-болничком центру Звездара.
Родила је дјевојчицу, која је према информацијама Курира, добро.
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Породиља је, према сазнањима поменутог портала била запослена као васпитачица у једном вртићу у београдском насељу Миријево. Њене колеге су преко дана упутиле хитан апел за крвном групом 0+, који се ширио друштвеним мрежама.
Иза себе је оставила бебу, сина од девет година и супруга.
- На свијет је донијела дјевојчицу, беба је добро. Нажалост, њено здравствено стање приликом порођаја се закомпликовало. Љекари су јој се борили за живот - наводи извор.
Како се сазнаје, радила је као васпитач 15 година у вртићу у Миријеву, а цијели колектив је са великом тугом примио вијест о њеној смрти.
- Сви смо потресени. Данас је баш тужан дан - рекао је саговорник.
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Родитељима дјеце која похађају овај вртић, јутрос је стигла тужна вијест.
- Драги родитељи, са великом тугом вас обавјештавамо о трагичном догађају који нас је све дубоко потресао. Васпитачица наше предшколске установе, која се јуче породила, истог дана је, нажалост, преминула, иза себе оставивши новорођену дјевојчицу и сина - наводи се у поруци.
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