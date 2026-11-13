Договорена сарадња са реномираним клиникама у Будимпешти и Дебрецину

Аутор:АТВ редакција
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Директор Универзитетске болнице Фоча, др Ненад Лаловић, боравио је у вишедневној радној посјети медицинским факултетима и универзитетско-клиничким центрима у Мађарској, током које су договорени значајни видови међународне сарадње и стручног усавршавања наших љекара.
Током боравка у Будимпешти, др Лаловић се састао са проф. др Атилом Сијартом, директором Клинике за општу, абдоминалну и трансплантациону хирургију чувеног Земелвајс универзитета. Након обиласка ове престижне установе и упознавања са њеним радом, договорено је потписивање званичног уговора о сарадњи. Овим договором отварају се врата љекарима Клинике за општу и абдоминалну хирургију Универзитетске болнице Фоча за будуће стручно усавршавање и похађање специјализованих тренинг курсева у овој врхунској европској клиници.
Као први корак у реализацији сарадње, најављена је и посјета професора Сијарта Фочи у периоду од 23. до 25. јуна. Он ће том приликом обићи Универзитетску болницу, Медицински факултет и Град Фочу, те одржати предавање из области абдоминалне хирургије у оквиру традиционалног хируршког састанка, који се ове године одржава од 23. до 26. јуна.
У наставку радне посјете Мађарској, др Лаловић је боравио и у Дебрецину, гдје је разговарао са деканом тамошњег Медицинског факултета, проф. др Норбертом Неметом, који је уједно и шеф једне од најстаријих и најсавременијих катедри за експерименталну хирургију у Мађарској и централној Европи.
Током обиласка Центра за експерименталну хирургију – установе са вишевјековном традицијом која представља кључну базу за едукацију младих љекара – усаглашен је боравак и додатно усавршавање специјализаната хируршких грана из фочанске болнице у Дебрецину. Професору Немету и његовом тиму овом приликом упућен је званичан позив да посјете Универзитетску болницу и Медицински факултет у Фочи, како би се започета сарадња и формално учврстила.
Ови договори представљају наставак јасне визије руководства Универзитетске болнице Фоча, усмјерене ка континуираном улагању у знање, размјени искустава са водећим европским центрима и подизању квалитета здравствених услуга на највиши ниво.
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