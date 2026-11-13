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(UZNEMIRUJUĆE) Djeca se bezbrižno igrala, a onda je cijela zgrada počela da se ruši

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АТВ редакција
13.11.2026 13:25

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Dječak se igra dok se zgrada urušava u Bruklinu.
Foto: Screenshot/X

Dvojica dječaka, starih devet i dvije godine, čudom su preživjela urušavanje trospratne zgrade u Bruklinu u kojem je poginulo osmoro ljudi, među kojima i dvoje druge djece.

Potresan snimak nadzorne kamere iz njihovog stana prikazuje trenutak kada zidovi počinju da padaju na mališane, dok njihova majka pokušava da ih spase.

Tragedija se dogodila u srijedu, 11. novembra, nešto poslije 16 časova po lokalnom vremenu, u njujorškom naselju Fletbuš. Zgrada na adresi Fletbuš avenija 1321 srušila se u građevinsku jamu na susjednoj parceli, zatrpavši stanare i radnike.

Dječak krenuo po mlijeko, nekoliko sekundi kasnije sve se srušilo

Snimak koji je objavila američka televizija Si-Bi-Es njuz prikazuje devetogodišnjeg dječaka u dnevnoj sobi, dok se njegov dvogodišnji brat igra na podu.

Stariji dječak, koji je krenuo po mlijeko, iznenada počinje da viče i trči prema vratima. U tom trenutku pojavljuje se njihova majka, a samo nekoliko sekundi kasnije zid prostorije se ruši. Dvogodišnjak ostaje u prostoriji dok se oko njega obrušavaju dijelovi zgrade. Uprkos tome što je završio zatrpan šutom, dječak je izvučen živ.

Njihov otac Anderson Velez, koji se u trenutku nesreće nalazio na poslu, potvrdio je da su supruga i oba sina preživjeli.

Devetogodišnjak je zadobio teške povrede glave, zbog kojih je operisan i smješten na Odjeljenje intenzivne njege, dok je njegov mlađi brat prošao sa ogrebotinama. Majka je zadobila ozbiljne povrede rebara, kičme i ključne kosti.

Velez je ispričao da je za nesreću saznao kada ga je supruga pozvala telefonom i očajnički zatražila pomoć za djecu koja su ostala pod ruševinama. Porodica se u zgradu doselila tek početkom novembra, nakon što je prethodno živjela u prihvatilištu za beskućnike.

Osmoro mrtvih, među njima dvoje djece

Prema zvaničnim podacima njujorške policije, u urušavanju je poginulo osam osoba, uključujući šest odraslih i dvoje djece.

Među žrtvama su devetogodišnja Nikol Danijela Salvada Rodrigez i desetogodišnji Kevin Santijago Rejes Gonzales. Poginula su i dvojica građevinskih radnika koji su se nalazili na susjednom gradilištu.

Još 18 ljudi je povrijeđeno, uključujući četvoricu vatrogasaca. Prema posljednjim informacijama gradskih vlasti, jedna osoba ostala je u kritičnom stanju.

Spasioci satima izvlačili ljude iz ruševina

Na mjesto tragedije upućeno je približno 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi.

Spasavanje je trajalo gotovo 24 časa, a ekipe su morale pažljivo da uklanjaju ogromne količine betona, cigala i metalnih konstrukcija zbog opasnosti od dodatnog urušavanja.

Među spasenima bila je i trudnica, koja je izvučena nakon više od dva časa provedena pod ruševinama. Njen suprug, koji je čekao informacije na mjestu nesreće, zaplakao je kada je saznao da je živa.

Vatrogasci su potragu završili u četvrtak popodne, nakon što je utvrđeno da ispod ruševina više nema žrtava.

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