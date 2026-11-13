Budimir: Patriotizam i profesionalizam ključni za rad u MUP-u

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je Srni da je patriotizam u Republici Srpskoj nužnost, ističući da su patriotizam i profesionalizam ključne vrijednosti za pripadnike policije Srpske.

Budimir je naglasio da su upravo spoj profesionalizma i patriotizma neophodni za očuvanje poretka i opstanak srpskog naroda u složenoj zajednici kao što je BiH.

"Kod mladih generacija, od srednjih škola, fakulteta, te mladih pripadnika policije, vidim da je taj patriotizam jako dobar, možda i bolji od moje generacije. Oni bolje osjećaju šta je to Republika Srpska. Za njih je Republika Srpska, zaista, zavjet heroja", istakao je Budimir u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske – SRNA.

Budimir je u podkastu naveo i da su ljudi najveći resurs Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), te da se trenutno dešava smjena generacija, jer odlaze pripadnici policije koji su je stvarali od 1992. godine, dok na njihova mjesta dolaze mladi, što je proces koji uspješno se odvija.

On je Centar za obuku MUP-a u Zalužanima ocijenio kao jedan od strateških resursa MUP-a Republike Srpske, navodeći da se njegovi kapaciteti kontinuirano unapređuju i prilagođavaju novim bezbjednosnim izazovima.

Budimir je najavio izgradnju alpinističke kule i taktičkog grada, kao i simulacione laboratorije za obuku u otkrivanju proizvodnje sintetičkih droge s ciljem borbe sa najvećim izazovima u toj oblasti kriminaliteta.

On je otkrio i da su jedna od stvari koje MUP Republike Srpske trenutno nabavlja "bodi kamere" koje se nose na vidljivom dijelu uniforme i snimaju prostor ispred policijskog službenika.

Budimir je pojasnio da riječ o kameri koja će, između ostalog, da snima rad pripadnika MUP-a, na primjer, saobraćajne policije ili specijalnih policijskih timova kako više ne bi bilo nikakvih spekulacija šta se dešavalo tokom određenih racija ili sličnih akcija.

On je istkao da bi naredne godine MUP Republike Srpske trebalo da bude dodatno opremljeno materijalno-tehničkim sredstvima, uključujući i dodatno korišćenje dronova.

"To znači da će svaka policijska uprava i policijska stanica imati pilota drona koji će djelovati u određenim slučajevima kao što su migrantska kriza ili pretraživanje terena", dodao je Budimir.