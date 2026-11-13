Dodik: Čujem da će Stanivuković izaći iz ilegale

Čujem da će gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izaći iz ilegale, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Vjerovatno će govoriti o kvalitetu vazduha u gradu, saobraćajnom kolapsu, problemima s vodosnabdijevanjem, dugovima koje je napravio, kao i o razlozima za poskupljenje prevoza i grijanja", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ili će, kaže Dodik opet pričati o sto puta prežvakanim temama i nekakvoj kupovini poslanika.

"Ako nešto zna o tome, neka ide u tužilaštvo, jer je prikrivanje krivičnog djela takođe krivično djelo", navodi Dodik.