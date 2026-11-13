Na dnevnom redu 12 tačaka: Sazvana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srpske

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u ponedjeljak, 16. novembra, potvrđeno je iz Parlamenta.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić početak sjednice zakazao je za 9 časova.

U prijedlogu dnevnog reda Prve sjednice novog saziva Narodne skupštine nalazi se 12 tačaka i to:

Konstituisanje radnog predsjedništva;

Izbor Komisije za izbor i imenovanje;

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika;

Polaganje svečane zakletve narodnih poslanika;

Izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

Prijedlog odluke o broju potpredsjednikā Narodne skupštine Republike Srpske;

Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

Imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske;

Polaganje svečane zakletve člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske;

Polaganje svečane zakletve predsjednika i potpredsjednikā Republike Srpske;

Pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Pokretanje inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Ko ima koliko mandata

Podsjećamo, na izborima održanim 4. oktobra najviše mandata za Parlament Srpske osvojio je SNSD - 34, od čega je 27 direktnih i 7 kompenzacionih.

Od ostalih političkih subjekata mandate su još osvojili: