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Na dnevnom redu 12 tačaka: Sazvana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srpske

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Стеван Лулић
13.11.2026 09:50

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Narodna skupština Republike Srpske, NSRS
Foto: ATV

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u ponedjeljak, 16. novembra, potvrđeno je iz Parlamenta.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić početak sjednice zakazao je za 9 časova.

U prijedlogu dnevnog reda Prve sjednice novog saziva Narodne skupštine nalazi se 12 tačaka i to:

  • Konstituisanje radnog predsjedništva;
  • Izbor Komisije za izbor i imenovanje;
  • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika;
  • Polaganje svečane zakletve narodnih poslanika;
  • Izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
  • Prijedlog odluke o broju potpredsjednikā Narodne skupštine Republike Srpske;
  • Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
  • Imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske;
  • Polaganje svečane zakletve člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske;
  • Polaganje svečane zakletve predsjednika i potpredsjednikā Republike Srpske;
  • Pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  • Pokretanje inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Ko ima koliko mandata

Podsjećamo, na izborima održanim 4. oktobra najviše mandata za Parlament Srpske osvojio je SNSD - 34, od čega je 27 direktnih i 7 kompenzacionih.

Od ostalih političkih subjekata mandate su još osvojili:

  • Pokret Sigurna Srpska: 12 mandata (9 direktnih, 3 kompenzaciona)
  • SDS (Srpska demokratska stranka): 11 mandata (10 direktnih, 1 kompenzacioni)
  • NPS–DNS: 5 mandata (2 direktna, 3 kompenzaciona)
  • Ujedinjena Srpska: 5 mandata (4 direktna, 1 kompenzacioni)
  • Socijalistička partija (SP): 5 mandata (4 direktna, 1 kompenzacioni)
  • SPS (Socijalistička partija Srpske): 4 mandata (2 direktna, 2 kompenzaciona)
  • Za pravdu i red: 4 mandata (2 direktna, 2 kompenzaciona)
  • Koalicija za državu: 2 direktna mandata
  • RSS (Republička stranka Srpske): 1 direktni mandat.

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Narodna skupština Republike Srpske

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