Na dnevnom redu 12 tačaka: Sazvana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srpske

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u ponedjeljak, 16. novembra, potvrđeno je iz Parlamenta.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić početak sjednice zakazao je za 9 časova.
U prijedlogu dnevnog reda Prve sjednice novog saziva Narodne skupštine nalazi se 12 tačaka i to:
- Konstituisanje radnog predsjedništva;
- Izbor Komisije za izbor i imenovanje;
- Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika;
- Polaganje svečane zakletve narodnih poslanika;
- Izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
- Prijedlog odluke o broju potpredsjednikā Narodne skupštine Republike Srpske;
- Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
- Imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske;
- Polaganje svečane zakletve člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske;
- Polaganje svečane zakletve predsjednika i potpredsjednikā Republike Srpske;
- Pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- Pokretanje inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.
Ko ima koliko mandata
Podsjećamo, na izborima održanim 4. oktobra najviše mandata za Parlament Srpske osvojio je SNSD - 34, od čega je 27 direktnih i 7 kompenzacionih.
Od ostalih političkih subjekata mandate su još osvojili:
- Pokret Sigurna Srpska: 12 mandata (9 direktnih, 3 kompenzaciona)
- SDS (Srpska demokratska stranka): 11 mandata (10 direktnih, 1 kompenzacioni)
- NPS–DNS: 5 mandata (2 direktna, 3 kompenzaciona)
- Ujedinjena Srpska: 5 mandata (4 direktna, 1 kompenzacioni)
- Socijalistička partija (SP): 5 mandata (4 direktna, 1 kompenzacioni)
- SPS (Socijalistička partija Srpske): 4 mandata (2 direktna, 2 kompenzaciona)
- Za pravdu i red: 4 mandata (2 direktna, 2 kompenzaciona)
- Koalicija za državu: 2 direktna mandata
- RSS (Republička stranka Srpske): 1 direktni mandat.
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