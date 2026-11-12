Romanijska kuća osvaja austrijsko tržište: Naredne godine "Dani Romanije“ u Beču

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, šef Predstavništva Republike Srpske u Beču Mladen Filipović sa timom, načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević i direktor Romanijske kuće Stevan Rajić obišli su danas Romanijsku kuću u Sokocu, gd‌je su nastavili razgovore o promociji i plasmanu autentičnih proizvoda ove regije na međunarodno tržište.Kupuj mape

"Zahvaljujem načelniku opštine Strahinji Baševiću, koji je istrajao u ideji da se Romanijska kuća ovako razvija, kao i predstavnicima Predstavništva Republike Srpske u Beču na ambiciji da etabliramo Romaniju, koja zaslužuje priznato mjesto kod nas, ali i u svijetu. Procijenili smo da bi jedna takva destinacija mogao biti Beč. Dodatno smo dogovorili i ostale aktivnosti, a to su manifestacija „Dani Romanije“ i nastup sa proizvodima na Sajmu turizma. Što se tiče unapređenja asortimana, vjerujem da će lokalna politika nastaviti da razvija domaću proizvodnju. Statistika nam pokazuje stalan rast – od 4,5 do 5 miliona litara mlijeka, te oko 3.300 pčelinjih društava. Mi ćemo zajedno sa partnerima, sa kojima smo i realizovali projekat, raditi na daljem širenju kroz instaliranje određenih proizvodnih kapaciteta, uz brendiranje po evropskim standardima" kazao je on.

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević rekao je da je ovo još jedan veliki korak za poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače naše lokalne zajednice.

"Krećemo u promociju Republike Srpske, regije, ali i naše opštine kroz prodaju autentičnih proizvoda. Sokolac ima dva zaštićena i brendirana proizvoda – romanijski skorup kajmak i romanijski med. Naravno, potrebno je ispoštovati sve pravne i administrativne procedure propisane prema evropskim standardima. Veliku zahvalnost dugujemo ministru Staši Košarcu, iz čijeg kabineta je potekla inicijativa za nastanak Romanijske kuće i koji, vidimo, nastavlja da širi naše mogućnosti. Sljedeći planovi biće usmjereni ka realizaciji mini-sirane. Nadamo se da ćemo svim ovim aktivnostima ohrabriti domaće proizvođače da prošire svoju proizvodnju. Ovaj sastanak bio je i prilika da čujemo predstavnike Predstavništva Srpske u Beču, koji su sa nama podijelili iskustva i smjernice za nastup na tržištu Evropske unije. Više detalja imaćemo prilikom naše uzvratne posjete Beču", istakao je načelnik.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Beču Mladen Filipović naveo je da su njihove aktivnosti usmjerene na podršku našim izvozno orijentisanim preduzećima, te da sprovode i projekat „Fit 4 Austria“ u saradnji sa komorskim sistemima, čiju će primjenu razmatrati i na području romanijske regije.

"Sa druge strane, kada je riječ o samom izvozu i proizvodima iz Republike Srpske, već imamo konkretne rezultate na tržištu. Uspjeli smo da u velikim prodajnim sistemima u Austriji plasiramo 40 proizvoda iz Republike Srpske. Na osnovu toga, prošle godine otvorene su Krajiška i Hercegovačka kuća u Beču, gd‌je dalje nudimo platformu za naše proizvođače. Evo, danas smo potvrdili da će naredne godine biti predstavljena i romanijska regija. Takođe, osim Sajma turizma, razgovarali smo i o lovu i ribolovu kao značajnim ovdašnjim turističkim potencijalima. Nastavljamo naše promotivne aktivnosti kako bi cijela Republika Srpska mogla da računa na podršku Predstavništva. Ponosno najavljujemo i Svetosavski bal u Beču, koji se održava u januaru, a predstavlja jedan od naših najvažnijih događaja u svijetu", dodao je Filipović.

Direktor Romanijske kuće Stevan Rajić podsjetio je da je nakon otvaranja Romanijske kuće prije dva mjeseca, na sastanku sa ministrom Košarcem i predstavnicima Predstavništva Republike Srpske u Beču, dogovoren plasman njenih proizvoda na međunarodno tržište.

"Trenutno Romanijska kuća okuplja sedam lokalnih proizvođača i radimo na proširenju naših kapaciteta. Krajem novembra posjetićemo Beč kako bismo se lično upoznali sa svim onim što su nam gosti predočili. Nakon toga ćemo precizirati koji će se proizvodi naći u Beču, kojim tempom će se vršiti njihov plasman i koje je procedure neophodno ispoštovati. Zahvalan sam ministru Staši Košarcu i cijelom timu ljudi koji pružaju podršku našim domaćim proizvođačima", kazao je Rajić.

Projekat Romanijske kuće realizovan je u partnerstvu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa Agromediteranskim institutom iz Barija, u okviru projekta „Tranzicija ka zelenoj i zdravoj proizvodnji hrane u BiH“, koji podržava Vlada Italije. Ukupna vrijednost projekta premašuje 270.000 KM.

(InfoBijeljina)