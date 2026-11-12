Dodik, ceduljica i prelazak Vukanovog poslanika: Oglasio se i Đorđe Vučinić

Nakon što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da Nebojša Vukanović nije pročitao ili nije želio da pročita do kraja ceduljicu koju mu je dao, a da tamo piše da njegov poslanik Đorđe Vučinić prelazi kod nekog od koalicionih partnera, oglasio se i Vučinić.

"Pošto se javnost i novinari interesuju s kim sam od političkih subjekata razgovarao (ili ću razgovarati), red je i da saopštim. Prošle sedmice imao sam vrlo prijatan razgovor uz kafu sa budućim narodnim poslanikom ispred Studentske liste u parlamentu Republike Srbije, na kojem smo imali priliku da analiziramo stanje sa obje strane Drine i učvrstimo saradnju na obostrano zadovoljstvo. Od ostalih razgovora sa drugim političkim subjektima tu je i onaj koji čekam već 20 dana, a to je onaj sa delegacijom Srpske demokratske stranke (SDS). Moje kolege i ja čekamo poziv njihove delegacije za sastanak koji su najavili 22. oktobra. A tamo se ovih dana više izbacuje, nego “ukrupnjava”, tako da Dodikove škrabotine ipak ostaju samo škrabotine, barem u ovom “misterioznom” dijelu", rekao je Vučinić.

Republika Srpska Dodik o ceduljici: Vukanović nije htio da pročita da će i njegov poslanik u našu koaliciju

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dao je Nebojši Vukanoviću papir na kojem, kako tvrdi lider Liste za pravdu i red, piše o stranačkim prelascima poslanika koji su osvojili mandate.