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Trišić Babić upitala Lagumdžiju: Na osnovu čijih instrukcija ste glasali u UN

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АТВ редакција
12.11.2026 13:41

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Ana Trišić Babić
Foto: ATV

Direktor Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija, uz sva pravdanja, nije odgovorio na pitanje - ko je donio odluku da BiH u UN-u glasa protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma?

"Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost ste tako glasali", upitala je Trišić Babić u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećanja radi, Lagumdžija je u UN-u glasao protiv ruske rezolucije o nacizmu i odgovore na kritike iz Republike Srpske.

Njegovo glasanje, prokomentarisao je juče i predsjednik Milorad Dodik, te istakao da Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Zlatko Lagumdžija

Neonacizam

Bosna i Hercegovina

Generalna skupština UN

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