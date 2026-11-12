Trišić Babić upitala Lagumdžiju: Na osnovu čijih instrukcija ste glasali u UN

Autor:ATV redakcija
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Direktor Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija, uz sva pravdanja, nije odgovorio na pitanje - ko je donio odluku da BiH u UN-u glasa protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma?
"Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost ste tako glasali", upitala je Trišić Babić u objavi na društvenim mrežama.
Podsjećanja radi, Lagumdžija je u UN-u glasao protiv ruske rezolucije o nacizmu i odgovore na kritike iz Republike Srpske.
Poštovani ambasadore Lagumdžija, uz sva pravdanja, niste odgovorili na pitanje ko je donio odluku da BiH u UN-u glasa protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma.
Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost ste tako glasali? https://t.co/Uyt3RKw4Ot— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 12, 2026
Njegovo glasanje, prokomentarisao je juče i predsjednik Milorad Dodik, te istakao da Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa.
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