Trišić Babić upitala Lagumdžiju: Na osnovu čijih instrukcija ste glasali u UN

Direktor Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija, uz sva pravdanja, nije odgovorio na pitanje - ko je donio odluku da BiH u UN-u glasa protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma?

"Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost ste tako glasali", upitala je Trišić Babić u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećanja radi, Lagumdžija je u UN-u glasao protiv ruske rezolucije o nacizmu i odgovore na kritike iz Republike Srpske.

Poštovani ambasadore Lagumdžija, uz sva pravdanja, niste odgovorili na pitanje ko je donio odluku da BiH u UN-u glasa protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma. Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost ste tako glasali? https://t.co/Uyt3RKw4Ot — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 12, 2026

Njegovo glasanje, prokomentarisao je juče i predsjednik Milorad Dodik, te istakao da Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa.