Logo

Dodik o ceduljici: Vukanović nije htio da pročita da će i njegov poslanik u našu koaliciju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 15:57

Komentari:

0
Dodik o ceduljici: Vukanović nije htio da pročita da će i njegov poslanik u našu koaliciju
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Nebojša Vukanović nije pročitao ili nije želio da pročita do kraja ceduljicu koju mu je dao, a da tamo piše da njegov poslanik Đorđe Vučinić prelazi kod nekog od koalicionih partnera.

"Vjerovatno da ranije nije pročitao sve što piše. Kako je došao do zadnje rečenice gdje piše da je Vučinić, njegov poslanik, prešao kod jednog od koalicionih partnera, on je počeo da muca i na kraju tvrdio da možda to sve nije istina", rekao je Dodik za Provjereno.

Dodik papirić

Republika Srpska

Ko napušta opoziciju? Dodik Vukanoviću dao papirić sa spiskom prelazaka

Kaže da je Vukanović vjerovatno uništio taj listić, a da on nije pravio kopije.

"Ali znam da je ta tvrdnja istinita, a to njemu ne odgovara", kaže Dodik.

Kaže da to što Vukanović nije pročitao Vučinićevo ime govorio da ga je precijenio misleći da bi mogao biti ozbiljan u tim nekim stvarima.

"Ali u svakom slučaju nije fer ako sve čitao što nisi pročitao sve", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nebojša Vukanović

Milorad Dodik

Narodna skupština Republike Srpske

SNSD

Đorđe Vučinić

Komentari (0)

Pročitajte više

Evo zašto je CIK BiH odbio zahtjev Mirne Savić Banjac da stavi mandat u mirovanje

Republika Srpska

Evo zašto je CIK BiH odbio zahtjev Mirne Savić Banjac da stavi mandat u mirovanje

25 min

0
Igor Savković vraća mandat poslanika i ostaje načelnik Kozarske Dubice

Republika Srpska

Igor Savković vraća mandat poslanika i ostaje načelnik Kozarske Dubice

20 h

2
CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

BiH

CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

1 d

0
Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

BiH

Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

1 d

2

Više iz rubrike

Evo zašto je CIK BiH odbio zahtjev Mirne Savić Banjac da stavi mandat u mirovanje

Republika Srpska

Evo zašto je CIK BiH odbio zahtjev Mirne Savić Banjac da stavi mandat u mirovanje

25 min

0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

Republika Srpska

Dodik: Provjeriti način organizacije školskih ekskurzija

1 h

0
Ana Trišić Babić

Republika Srpska

Trišić Babić upitala Lagumdžiju: Na osnovu čijih instrukcija ste glasali u UN

2 h

0
Osoba puni rezervoar svog vozila na benzinskoj pumpi u Bafalo Grouvu, Ilinois, u četvrtak, 2. aprila 2026. godine.

Republika Srpska

Za podršku pri kupovini goriva do sada izdvojeno 20 miliona KM

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima