Dodik o ceduljici: Vukanović nije htio da pročita da će i njegov poslanik u našu koaliciju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Nebojša Vukanović nije pročitao ili nije želio da pročita do kraja ceduljicu koju mu je dao, a da tamo piše da njegov poslanik Đorđe Vučinić prelazi kod nekog od koalicionih partnera.

"Vjerovatno da ranije nije pročitao sve što piše. Kako je došao do zadnje rečenice gdje piše da je Vučinić, njegov poslanik, prešao kod jednog od koalicionih partnera, on je počeo da muca i na kraju tvrdio da možda to sve nije istina", rekao je Dodik za Provjereno.

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Kaže da je Vukanović vjerovatno uništio taj listić, a da on nije pravio kopije.

"Ali znam da je ta tvrdnja istinita, a to njemu ne odgovara", kaže Dodik.

Kaže da to što Vukanović nije pročitao Vučinićevo ime govorio da ga je precijenio misleći da bi mogao biti ozbiljan u tim nekim stvarima.

"Ali u svakom slučaju nije fer ako sve čitao što nisi pročitao sve", rekao je Dodik.