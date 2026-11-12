Evo zašto je CIK BiH odbio zahtjev Mirne Savić Banjac da stavi mandat u mirovanje

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila je kao neosnovan zahtjev Mirne Savić Banjac za stavljanje u mirovanje poslaničkog mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ta odluka je donesena na sjednici CIK-a održanoj u srijedu, 11. novembra.

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Savić Banjac, koja je na proteklim izborima 2026. godine izabrana za narodnog poslanika kao kandidat PSS-a zahtjev za mirovanje mandata podnijela je 4. novembra, uz izjavu o prihvatanju mandata.

Kao razlog za mirovanje mandata navela je obavljanje funkcije gradskog menadžera u Kabinetu gradonačelnika Banjaluke, na koju je imenovana rješenjem gradonačelnika iz februara prošle godine.

Međutim, u obrazloženju odluke CIK-a navodi se da Izborni zakon BiH propisuje mogućnost mirovanja mandata u zakonodavnom tijelu samo za lica koja obavljaju izvršne funkcije, te precizno navodi koje su to pozicije - od članova Predsjedništva BiH, Savjeta ministara, entitetskih predsjednika i vlada, pa do gradonačelnika, načelnika opština i njihovih zamjenika, piše Glas Srpske.

- Imajući u vidu navedeno, Mirna Savić Banjac nije lice koje je obuhvaćeno članom 1.1a stav (2) Izbornog zakona BiH, jer funkcija gradskog menadžera u Kabinetu gradonačelnika grada Banjaluka nije pobrojana u smislu "izvršnih funkcija" - stoji u odluci koju potpisuje predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od dva dana od njenog objavljivanja na zvaničnoj internet stranici CIK-a BiH.