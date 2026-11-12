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Dodik: Provjeriti način organizacije školskih ekskurzija

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АТВ редакција
12.11.2026 14:13

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik
Foto: ATV/Branko Jović

Školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"One moraju biti vrijeme učenja, druženja i sigurnosti naše djece. Zatražio sam da nadležne institucije detaljno provjere način organizacije ekskurzija i svaki navod o eventualnim zloupotrebama", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno.

"Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa", navodi Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Djeca

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