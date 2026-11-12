Dodik: Provjeriti način organizacije školskih ekskurzija

Školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"One moraju biti vrijeme učenja, druženja i sigurnosti naše djece. Zatražio sam da nadležne institucije detaljno provjere način organizacije ekskurzija i svaki navod o eventualnim zloupotrebama", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno.

Školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane. One moraju biti vrijeme učenja, druženja i sigurnosti naše djece. Zatražio sam da nadležne institucije detaljno provjere način organizacije ekskurzija i svaki navod o eventualnim zloupotrebama. Roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno. Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 12, 2026

"Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa", navodi Dodik.