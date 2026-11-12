Dodik: Provjeriti način organizacije školskih ekskurzija

Autor:ATV redakcija
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Školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"One moraju biti vrijeme učenja, druženja i sigurnosti naše djece. Zatražio sam da nadležne institucije detaljno provjere način organizacije ekskurzija i svaki navod o eventualnim zloupotrebama", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno.
Školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane. One moraju biti vrijeme učenja, druženja i sigurnosti naše djece.
Zatražio sam da nadležne institucije detaljno provjere način organizacije ekskurzija i svaki navod o eventualnim zloupotrebama. Roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno.
Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 12, 2026
"Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa", navodi Dodik.
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