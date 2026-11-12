Dodik otkrio ko će biti ministar unutrašnjih poslova Srpske, govorio i o premijeru

Mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske pripašće SNSD-a. Imamo veoma suženu listu kandidata ko će biti mandatar i čekamo neko vrijeme u kojem ćemo razmotriti još neke stvari, poručio je predsjednik ove stranke Milorad Dodik gostujući u podkastu portala Provjereno.info.

Na pitanje da li je na toj listi organizacioni sekretar stranke Igor Dodik, kaže da je on najperspektivnije ime u SNSD-u.

"Pošto je on moj sin, da ne ispadne da nešto kočim oko toga. On je dobio najviše glasova pojedinačno. Njemu to nije bilo važno, jer je on organizacioni sekretar stranke za čitavu Republiku Srpsku. Obično mi funkcioneri ne možemo da vodimo svoje individualne bitke na listama naše partije, nego smo uvijek u pozicijama da podržavamo samo partiju. Tako i Igor, kad je glasao, glasao je samo za partiju. Čak nije glasao ni za sebe da se ne bi spekulisalo kako se zloupotrebljava i koristi ta priča", rekao je Dodik za Provjereno.

Ali, kako kaže, zna da Igor ima sposobnosti i emociju koja bi "možda bila problem koji je i sam proživljavao u početnim godinama".

"On je nesumnjivo dobro rješenje za budućnost. Ali ono što želim da kažem da se u partiji uvijek čeka pozicioniranje oko imena Milorad Dodik, da vidimo kako i šta. I tu će, nažalost, za neke koji to gledaju iz opozicije, kojima se diže na glavi, tu će odlučivati između ta dva imena", rekao je Dodik.

Kaže da nema ambiciju, ali da ima odgovornost, jer je teško vrijeme u kome ne želi Igor Dodik bude potrošen.

"A očigledno da ćemo morati da rješavamo teška pitanja statusa BiH", rekao je on.

Potvrdio je da će Željko Budimir ostati ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Govoreći o izboru delegata u Domu naroda, Dodik je rekao da je njegova želja da Radovan Kovačević bude član Kolegijuma.

Otkrio je i dva potencijalna kandidata.

”Obaviću razgovor i sa Dušicom Šolajom, mislim da bi ona dobro predstavljala Republiku Srpsku. A moj prijedlog biće i Sredoje Nović, koji već dugo godina dobro zastupa interese Republike Srpske”, rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da je o izboru delegata razgovarao sa liderom PSS-a Draškom Stanivukovićem.

”Prijedlog je bio da to bude Nikola Dronjak. Sada on predlaže svog kuma Miloša Stanišića. Eto, a ja sam optuživan da postavljam kumove…”, rekao je Dodik.