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Dodik otputovao u SAD, prisustvovaće osveštanju objekata manastira u Libertvilu

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АТВ редакција
13.11.2026 07:11

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Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik otputovao je u SAD, gdje će u Čikagu prisustvovati osveštanju objekata manastira u Libertvilu, ali i gdje će se sresti s važnim ljudima koji su na proteklim izborima ostvarili zapažene rezultate.

Dodik je za portal Provjereno naveo da će se tu okupiti srpska zajednica i da je Čikago epicentar demokrata u Americi.

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Kaže da je primarna, saradnja sa američkom administracijom, predvođenom predsjednikom Donaldom Trampom.

"Podržavmo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija. To znači da se neće graditi BiH i da se neće insistirati na "Bosancima" koji ne postoje i koji nikada nisu postojali", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

Čikago

Komentari (10)

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