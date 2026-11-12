Minić: Pozdravljam opredjeljenje Studentske liste o odnosu sa Srpskom

Autor:ATV redakcija
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Toplo pozdravljam opredjeljenje Studentske liste da podrži očuvanje ustavnog položaja, nadležnosti i imovine Republike Srpske, kao i da dodatno osnaži našu saradnju i bratske veze, rekao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.
"Matica Srbija najsnažniji je oslonac srpskom narodu, gdje god on živio. Toplo pozdravljam opredjeljenje Studentske liste da podrži očuvanje ustavnog položaja, nadležnosti i imovine Republike Srpske, kao i da dodatno osnaži našu saradnju i bratske veze", rekao je Minić i dodao:
Srbija
Studentska lista izložila plan za odnose sa Republikom Srpskom
"Posebno me raduje briga o Srbima u cijelom regionu i opredjeljenje za uspostavljanje još čvršćih veza sa našim narodom u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Povezuju nas porodice, istorija, jezik, kultura i vjera, ali i odgovornost da budemo tu jedni za druge i čuvamo pravo svakog našeg čovjeka na slobodan i dostojanstven život."
Matica Srbija najsnažniji je oslonac srpskom narodu, gdje god on živio. Toplo pozdravljam opredjeljenje Studentske liste da podrži očuvanje ustavnog položaja, nadležnosti i imovine Republike Srpske, kao i da dodatno osnaži našu saradnju i bratske veze.
Posebno me raduje briga o Srbima u cijelom regionu i opredjeljenje za uspostavljanje još čvršćih veza sa našim narodom u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Povezuju nas porodice, istorija, jezik, kultura i vjera, ali i odgovornost da budemo tu jedni za druge i čuvamo pravo svakog našeg čovjeka na slobodan i dostojanstven život.— Savo Minić (@minic_savo) November 12, 2026
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