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Dodik noćas putuje za Ameriku

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АТВ редакција
12.11.2026 19:44

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predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, sjednica Predsjedništva stranke, pres konferencija u Banjaluci
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da noćas putuje u SAD, gdje će u Čikagu prisustvovati osvještanju objekata manastira u Libertvilu, ali i gdje će se sresti sa bitnim ljudima koji su na proteklim izborima ostvarili zapažene rezultate.

Dodik je naveo da će se tu okupiti srpska zajednica, te da je Čikago epicentar demokrata u Americi.

"Želim da sretnem neke ljude, koji su tamo, na prethodnim izborima, u okviru te strukture imali zapažene rezultate. Naša primarna saradnja je sa američkom administracijom, na čelu sa predsjednikom /Donaldom/ Trampom", rekao je Dodik.

On je dodao da podržava Trampovu politiku jake Amerike.

"Podržavamo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija. To znači da se neće graditi BiH i da se neće insistirati na `Bosancima`, koji ne postoje i koji nikada nisu postojali", rekao je Dodik za portal "Provjereno".

Tramp će, kako je naveo, nesumnjivo odrediti vrijeme koje dolazi.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

SNSD

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