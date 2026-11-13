Žena rodila djevojčicu i preminula usljed komplikacija tokom porođaja

Porodilja (42) preminula je sinoć nakon komplikacija koje su nastale tokom porođaja u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara.

Rodila je djevojčicu, koja je prema informacijama Kurira, dobro.

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Porodilja je, prema saznanjima pomenutog portala bila zaposlena kao vaspitačica u jednom vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Njene kolege su preko dana uputile hitan apel za krvnom grupom 0+, koji se širio društvenim mrežama.

Iza sebe je ostavila bebu, sina od devet godina i supruga.

- Na svijet je donijela djevojčicu, beba je dobro. Nažalost, njeno zdravstveno stanje prilikom porođaja se zakomplikovalo. Ljekari su joj se borili za život - navodi izvor.

Kako se saznaje, radila je kao vaspitač 15 godina u vrtiću u Mirijevu, a cijeli kolektiv je sa velikom tugom primio vijest o njenoj smrti.

- Svi smo potreseni. Danas je baš tužan dan - rekao je sagovornik.

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Roditeljima djece koja pohađaju ovaj vrtić, jutros je stigla tužna vijest.

- Dragi roditelji, sa velikom tugom vas obavještavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica naše predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu djevojčicu i sina - navodi se u poruci.