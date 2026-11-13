Žena rodila djevojčicu i preminula usljed komplikacija tokom porođaja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Porodilja (42) preminula je sinoć nakon komplikacija koje su nastale tokom porođaja u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara.
Rodila je djevojčicu, koja je prema informacijama Kurira, dobro.
Republika Srpska
Dogovorena saradnja sa renomiranim klinikama u Budimpešti i Debrecinu
Porodilja je, prema saznanjima pomenutog portala bila zaposlena kao vaspitačica u jednom vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Njene kolege su preko dana uputile hitan apel za krvnom grupom 0+, koji se širio društvenim mrežama.
Iza sebe je ostavila bebu, sina od devet godina i supruga.
- Na svijet je donijela djevojčicu, beba je dobro. Nažalost, njeno zdravstveno stanje prilikom porođaja se zakomplikovalo. Ljekari su joj se borili za život - navodi izvor.
Kako se saznaje, radila je kao vaspitač 15 godina u vrtiću u Mirijevu, a cijeli kolektiv je sa velikom tugom primio vijest o njenoj smrti.
- Svi smo potreseni. Danas je baš tužan dan - rekao je sagovornik.
Region
Pijana i drogirana žena za volanom izazvala tri saobraćajne nesreće
Roditeljima djece koja pohađaju ovaj vrtić, jutros je stigla tužna vijest.
- Dragi roditelji, sa velikom tugom vas obavještavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica naše predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu djevojčicu i sina - navodi se u poruci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 h1
Hronika
2 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu