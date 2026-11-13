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Uhapšen muškarac zbog pokušaja podmićivanja policajca na Aerodromu

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АТВ редакција
13.11.2026 10:11

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Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.
Foto: ATV

Policija je na beogradskom Aerodromu "Nikola Tesla" uhapsila državljanina Uzbekistana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita.

Uhapšeni čiji su inicijali S.I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na izlazu iz Srbije ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saopštio je MUP Srbije, prenosi Srna.

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Tagovi :

hapšenje

Aerodrom

Srbija

Beograd

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